Từ loài cá bị "ruồng bỏ" vì vẻ ngoài xấu xí, loài cá này trở thành đặc sản hấp dẫn, mang đậm hương vị đồng quê
Từ loài cá bị "ruồng bỏ" vì vẻ ngoài xấu xí, cá lau kiếng ngày nay trở thành đặc sản hấp dẫn, mang đậm hương vị đồng quê.
Trước kia, cá lau kiếng (hay còn gọi cá tỳ bà, cá dọn bể...) ở miền Tây có hình thù khá xấu xí lại được mệnh danh là cá dọn bể nên không mấy ai dám ăn. Ảnh: Internet
Thậm chí có người nhìn khiếp sợ bởi hình dáng xấu xí, cứng cáp, gai góc của nó. Ảnh: Pharmacity
Nhưng ngày nay, cá lau kiếng trở thành đặc sản được nhiều du khách săn lùng. Ảnh: Saotar
Trên thị trường, cá lau kiếng được rao bán ở hầu hết các chợ tại vùng sông nước với giá khá rẻ, 50.000 – 60.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Cá lau kiếng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: Lẩu cá măng chua, cá nướng, cá hấp sả, khô cá...Ảnh: Facebook
Mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng của vùng sông nước, hấp dẫn người thưởng thức ngay lần đầu tiên. Ảnh: Facebook
Thịt cá lau kiếng nhúng vào nước lẩu không quá dai, mà giữ được độ ngọt thanh. Ảnh: Internet
Trong khi đó, thịt cá nướng dai, ngọt, đậm đà, kết hợp muối ớt cay nồng trộn lá mắc mật xay nhuyễn tạo hương vị đặc trưng. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, loài cá này còn được người dân sáng tạo thành khô cá lau kiếng. Ảnh: Internet
Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam được kỳ vọng đạt kim ngạch trên 2 tỉ USD trong thời gian tới.
