Sáng 22-5, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do gây bất ngờ
Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang thấp hơn cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn ở các công ty lớn.
Sáng 22-5, các doanh nghiệp vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159,4 triệu đồng/lượng, bán ra 162,4 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối ngày hôm qua.
Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đứng yên ở mức 158,9 triệu đồng/lượng mua vào, 161,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng trong nước chững lại vào sáng nay
Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi một số cửa hàng vàng báo giá vàng miếng SJC quanh 159,5 triệu đồng/lượng mua vào, 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn giá vàng nhẫn và vàng miếng của các công ty lớn từ 400.000 - 900.000 đồng/lượng.
Đây là diễn biến bất ngờ vì trong giai đoạn trước đó, các cửa hàng thường xuyên giao dịch giá vàng miếng SJC cao hơn ở công ty vàng lớn, khi nhu cầu mua vàng của người dân ở mức cao.
Hiện tại, sức mua vàng trong nước giảm mạnh nên thị trường ảm đạm cả chiều mua vào - bán ra, dù giá vàng trong nước đã giảm khoảng 30 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh lịch sử hồi đầu năm nay.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.525 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với đầu ngày. Tuy nhiên, nếu so với phiên trước, giá vàng vẫn tăng và đang duy trì trên vùng 4.500 USD/ounce.
Theo giới phân tích, vàng đang được hỗ trợ từ giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt còn 4,6%, dù đồng USD vẫn mạnh mẽ. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 99,2 điểm; giá dầu thô Brent đang được giao dịch quanh 104 USD/thùng, giảm nhẹ so với phiên trước.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi giá dầu thô giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/05/2026 09:39 AM (GMT+7)