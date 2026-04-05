Loài cá bán đầy chợ ở Việt Nam đang được thế giới săn đón

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 23 triệu USD, tăng 242% so với cùng kỳ năm trước.

Cá rô phi có tiềm năng lớn cho xuất khẩu

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt khoảng 4 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Mỹ, mở ra cơ hội lớn với cá rô phi Việt Nam. Trước đó, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, ngành cá rô phi đang nhiều thuận lợi để mở rộng thị trường. Nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc, Mỹ, Brazil rất lớn.

Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt cá rô phi có thể đạt trên 2 tỉ USD trong thời gian tới. Quy mô ngành sẽ ngày càng lớn, có thể tương đương với cá tra trong thời gian tới.

Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, nhấn mạnh rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển cá rô phi thành ngành hàng chiến lược, vì đây là đối tượng nuôi dễ thích nghi, sinh trưởng nhanh, cũng như phù hợp với nhiều vùng sinh thái nước ngọt, nước lợ.

Trên thực tế, Việt Nam hiện có hơn 400.000 ha diện tích nuôi thủy sản nước ngọt, hơn 7.000 hồ chứa và hồ thủy điện, cùng với hệ thống song ngòi dày đặc. Đây là những điều kiện tự nhiên thuận lợi để nước ta phát triển nuôi cá rô phi hàng hóa quy mô lớn.