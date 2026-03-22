Ngư dân trúng đậm mỗi ngày nhờ loài cá giàu đạm

Từ sáng tinh mơ, bến cá xã Hải Châu rộn ràng khi thuyền đánh bắt cá trích nối nhau cập bờ.

Những ngày tháng 3, dọc các bãi biển như Hải Châu, Hải Lộc, Quỳnh Phú hay khu vực biển Cửa Lò, không khí ra khơi sôi động khi bước vào chính vụ cá trích. Loài cá này di chuyển theo đàn lớn, thường áp sát bờ lúc rạng sáng để kiếm ăn, được ngư dân ví như "lộc trời" của vùng bãi ngang.

Nắm bắt tập tính này, ngư dân bắt đầu chuyến đi biển từ 2-3h sáng bằng bè mảng hoặc thuyền công suất nhỏ - loại phương tiện cơ động, phù hợp với địa hình bãi ngang không có cảng lạch sâu. Ra cách bờ khoảng 10-15 hải lý, họ bắt đầu quăng lưới. Ngư dân Nguyễn Xuân Mạnh (55 tuổi, trú xã Hải Châu) cho biết, giữa biển đêm, chỉ cần soi đèn thấy luồng cá trắng lấp lánh dưới mặt nước là có thể trúng đậm.

Chuyến biển của ông Mạnh kết thúc sớm khi gặp đúng luồng cá lớn. Chiếc bè cập bờ trước 8h, mang theo gần 300 kg cá trích tươi. Với giá bán tại bến 15.000-25.000 đồng mỗi kg, mỗi chuyến biển mang lại nguồn thu khá ổn định.

Mỗi chuyến biển, sản lượng có thể đạt từ vài chục đến hàng trăm kg cá, mang lại nguồn thu ổn định cho bà con.

Thuyền vừa cập bến, các thành viên trong gia đình nhanh tay gỡ cá khỏi những tấm lưới, phân loại ngay tại bến để kịp bán cho thương lái.

Theo chia sẻ của các ngư dân, tùy sản lượng từng chuyến biển, sau khi trừ chi phí, mỗi lần ra khơi họ có thể thu về khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Vào những ngày trúng mẻ lớn, thu nhập có thể đạt mức tiền triệu, mang lại niềm vui và động lực bám biển.

Cá trích giàu chất dinh dưỡng như Omega-3, vitamin D.

Cá trích (Sardinella) là loài cá nhỏ, sống ở tầng nước mặt và thường di chuyển theo đàn lớn để tìm nguồn thức ăn là sinh vật phù du. Nhờ giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein, Omega-3 và vitamin D, cá trích được ưa chuộng trong bữa ăn hằng ngày, có thể chế biến thành nhiều món như gỏi, nướng, kho hoặc dùng làm nguyên liệu sản xuất nước mắm truyền thống.

Mùa cá trích kéo dài từ tháng 3 đến khoảng tháng 6, 7 hằng năm. Khi nguồn lợi thủy sản xa bờ có xu hướng giảm, những đàn cá trích áp sát bờ được ngư dân coi là nguồn sinh kế quan trọng, giúp duy trì nghề biển.

Công việc gỡ lưới, rửa cá diễn ra nhanh chóng để kịp đưa cá ra chợ trong buổi sáng.

Những mẻ cá tươi rói vừa được đánh bắt, gần như không cần ướp đá vẫn giữ nguyên độ tươi ngon.

Cá trích tươi xanh, giàu giá trị dinh dưỡng.

Thương lái chờ sẵn tại bến, thu mua cá ngay khi thuyền vừa cập bờ.

Những giỏ cá trích đầy ắp nhanh chóng được vận chuyển đi các chợ và địa phương lân cận.

Tại bãi biển xã Hải Châu, bà Nguyễn Thị Thơm, thương lái thu mua cho biết, cá trích phải được gỡ nhanh và bán ngay khi còn tươi mới giữ được giá. Nếu để nắng gắt, cá mất nước sẽ mềm và giảm giá trị. Cá tươi nên khách rất ưa chuộng. Mùa cá trích mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp ngư dân ven biển thêm phấn khởi.