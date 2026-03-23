Ít ai biết, 2 loại cá rất quen mặt, bán đầy ở chợ Việt, giá vài chục nghìn/kg, được đánh giá là "tốt nhất thế giới"

Cá trích là loại cá rất giàu protein nạc và axit béo omega-3. Cá trích có nhiều tại vùng biển miền Trung Việt Nam.

Loại cá này được đánh giá cao bởi giá trị dinh dưỡng và hương vị thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món như cá trích nướng, gỏi cá trích hay cá trích chiên...

Trên thị trường hiện nay, giá cá trích tươi dao động khoảng 60.000–100.000 đồng/kg tùy loại và thời điểm.

Trong khi đó, cá trích khô hoặc cá trích đóng hộp có giá cao hơn, từ 150.000–250.000 đồng/kg.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty, cá mòi giàu axit béo omega-3. Đặc biệt, cá mòi đóng hộp còn chứa lượng dưỡng chất này cao hơn cả cá hồi.

Cá mòi có nhiều ở cả vùng biển và vùng nước lợ, tập trung nhiều ở sông Hồng, sông Yên, sông Thu Bồn...

Loại cá này có thân hình thon dài, dẹt, vảy bạc sáng óng, thịt mềm, béo và có vị ngọt đặc trưng.

Trên thị trường, cá mòi tươi được bán với giá khoảng 40.000–80.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ và mùa đánh bắt.

Ngoài ra, cá mòi đóng hộp nhập khẩu - một sản phẩm tiện lợi được ưa chuộng giá từ 25.000–50.000 đồng/lon.