Thứ cây ra trái khổng lồ, thơm mùi dứa, dai sần sật, dân Đồng Tháp mới (tỉnh Tiền Giang cũ) như đào trúng “mỏ vàng”

Điều gì tạo nên sức hút của mãng cầu dai Đài Loan?

Trái mãng cầu dai Đài Loan khổng lồ vừa được anh Nam thu hoạch. Ảnh: T.Đ.

Không phải ngẫu nhiên mà loại quả này lại được săn đón và có mức giá "ngất ngưỡng" tại các hệ thống siêu thị lớn như hiện nay. Mãng cầu dai Đài Loan sở hữu những đặc tính ưu việt mà các giống truyền thống khó lòng sánh kịp.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở chất lượng trái, thịt trái mãng cầu dai Đài Loan rất dai, mềm và có vị ngọt đậm đà hơn hẳn giống mãng cầu ta.

Khi thưởng thức, người dùng sẽ cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi dứa thoang thoảng, đặc biệt trái rất ít hạt, tạo cảm giác trọn vẹn khi ăn.

Về hình thức, mỗi trái mãng cầu dai Đài Loan khi thu hoạch đạt trọng lượng khá ấn tượng, dao động từ 500g đến 1kg.

Nhờ lớp vỏ dày và cứng, loại trái này có khả năng chống chọi tốt với sâu đục trái, giúp nông dân giảm bớt nỗi lo về dịch bệnh và công sức bảo quản.

Khởi nghiệp trồng mãng cầu dai Đài Loan thành công

Anh Nguyễn Văn Nam trong vườn mãng cầu dai Đài Loan

Minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của giống cây này chính là mô hình của anh Nguyễn Văn Nam.

Bén duyên với giống cây ngoại nhập, khoảng 5 năm trước, anh Nam đã tự tay đưa 100 cây giống mãng cầu dai Đài Loan từ Đài Loan về nhân giống.

Sau khi nhân giống thành công, anh dành 400 gốc để tập trung trồng lấy trái và 1.000 gốc khác làm giống.

Theo kinh nghiệm của anh Nam, mãng cầu dai Đài Loan rất "dễ tính", như thích nghi tốt (cây phát triển mạnh, phù hợp với mọi loại đất và ít tốn công chăm bón); thời gian thu hoạch nhanh (chỉ sau khoảng 1 năm trồng là cây cho hoa và đậu trái); năng suất ấn tượng (cây cho trái quanh năm. Sau 2 năm trồng, trung bình mỗi cây có thể cho sản lượng 15-20kg/năm).

Để chinh phục giống mãng cầu ngoại nhập này trên nền đất miền Tây Nam bộ, anh Nam đã có những điều chỉnh kỹ thuật hết sức bài bản.

Do đặc thù địa hình đất thấp, anh chú trọng việc lên liếp rộng khoảng 5m và bồi mô cao trước khi xuống giống để đảm bảo rễ cây luôn thông thoáng, không bị ngập úng.

“Khoảng cách trồng cũng được tôi tính toán kỹ lưỡng, mỗi cây cách nhau 3m, mỗi liếp trồng 2 hàng nhằm tối ưu hóa không gian và ánh sáng cho cây quang hợp”, anh Nam cho biết.

Mãng cầu dai Đài Loan - vị thế của loại trái cây cao cấp

Dù là giống mới, nhưng đầu ra của sản phẩm khá rộng mở. Theo anh Nam, ngay từ khi vườn mãng cầu dai Đài Loan mới bói trái, thương lái đã tìm đến đặt mua với giá 120.000-180.000 đồng/kg.

Thậm chí, các hệ thống lớn như Vinmart, Bách hóa xanh cũng đã liên hệ để đưa loại đặc sản này vào kệ hàng.

Với đặc tính dễ trồng, năng suất cao và giá bán ổn định, mãng cầu dai Đài Loan hứa hẹn là "mỏ vàng" cho bà con nông dân.

Ngoài bán trái, anh Nam còn bán giống mãng cầu dai Đài Loan. Ảnh: T.Đ

Nhìn vào thị trường hiện nay, mãng cầu dai Đài Loan đang khẳng định vị thế của một loại trái cây cao cấp.

Trong khi anh Nam bán tại vườn với mức giá loại 1 lên tới 180.000 đồng/kg, thì tại các kệ hàng siêu thị hiện đại, mức giá này có thể chạm ngưỡng 300.000 đồng/kg.

Điều này cho thấy biên lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn cho những người dám nghĩ, dám làm.

Với đặc tính cây cho trái chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ khi ra hoa và có thể khai thác quanh năm, đây thực sự là mô hình giúp nông dân nhanh chóng thu hồi vốn và làm giàu bền vững.

Không chỉ dừng lại ở việc bán trái thương phẩm, việc phát triển vườn cây giống như cách anh Nam đang làm cũng mở ra thêm một hướng đi mới, cung ứng nguồn cây trồng chất lượng cho bà con trong khu vực cùng phát triển.