Thức đêm săn hoa Tết qua livestream

22h, ngày đầu tháng Chạp, chị Lê Chi, 34 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại để chờ "săn" một cành đào đẹp về chơi Tết sớm. "Mọi năm gia đình tôi cứ phải đợi đến sát Tết, chịu cảnh tắc đường và tự bê vác cành đào cồng kềnh. Năm nay tôi chỉ cần ngồi nhà xem livestream, chọn cây và chờ giao hàng", chị nói.

Từ giữa tháng 12/2025, sau khi mua được bó cành mận dăm giá 10.000 đồng qua một phiên livestream tại Lạng Sơn - mức giá chỉ bằng 1/20 ngoài chợ - chị Chi thay đổi hoàn toàn thói quen sắm Tết. Khi nhận được bó mận đóng gói kỹ lưỡng, vận chuyển xa nhưng vẫn giữ nguyên nụ nảy lộc, chị yên tâm đặt thêm đào Tây Bắc và địa lan biếu người thân ở Quảng Bình.

"Xem livestream tôi quan sát được cây từ mọi góc và yêu cầu chủ vườn đo kích thước thực tế và cam kết đổi trả nếu sai mô tả", người phụ nữ 34 tuổi nói.

Bình mận dăm chị Lê Chi đặt trên livestream giá 10.000 đồng và miễn ship, đầu tháng 1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ thu hút người săn hàng giá rẻ, chợ hoa online còn hấp dẫn cả khách hàng phân khúc cao cấp muốn tiết kiệm thời gian. Anh Thanh Hải, 40 tuổi, ở Hải Phòng vừa chốt nhanh gốc đào huyền giá 2,2 triệu đồng sau 30 giây chủ vườn ở Nhật Tân, Hà Nội lên sóng.

"Trước đây đi mua cây như một trận chiến, vừa phải chen lấn vừa lo giữ cây. Nay giá cả niêm yết công khai, sàn thương mại điện tử bảo hộ nên không sợ bị 'hét giá' hay lừa cọc", anh Hải so sánh.

Xu hướng đưa chợ hoa lên mạng đang bùng nổ trong mùa Tết Bính Ngọ 2026. Tại các thủ phủ cây cảnh như Nhật Tân (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) hay Chợ Lách (Bến Tre), đèn livestream công suất lớn đã trở thành vật dụng thiết yếu bên cạnh kìm kéo. Không còn phụ thuộc vào ảnh tĩnh đã qua chỉnh sửa, các phiên "mega live" kéo dài từ tối muộn đến rạng sáng cho phép người mua tương tác thực tế với nhà vườn, kéo dài từ tối muộn đến rạng sáng.

Khảo sát đầu tháng 1 của VnExpress cho thấy, mỗi phiên livestream bán hoa Tết thu hút từ 50 đến gần 1.000 người xem trực tiếp. Ước tính mỗi tối có gần 100 tài khoản cùng lên sóng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên TikTok. Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều gian hàng bán đào, mận đạt lượng tiêu thụ từ 1.800 đến 4.000 đơn hàng mỗi mã.

Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách xuất hiện tại phiên livestream bán hoa hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thường Sơn

Anh Ngọc Sơn, chủ vườn tại Mộc Châu (Sơn La), cho biết doanh thu năm nay tăng gấp ba nhờ kênh online. Với tài khoản hơn 35.000 người theo dõi, anh bán hơn 1.000 đơn mận cành dăm chỉ sau một tuần. "Bó mận 10 cành bán trực tiếp giá 200.000 đồng, nhưng trên livestream chỉ còn khoảng 130.000 đồng nhờ trợ giá sàn và miễn phí vận chuyển", anh Sơn tiết lộ.

Tốc độ tiêu thụ nhanh giúp nhà vườn giải quyết áp lực tồn kho, hạn chế tối đa lượng cây hư hỏng do chậm phân phối. Dù vậy, anh Sơn thừa nhận kinh doanh "cảm xúc" qua màn hình cũng lắm rủi ro. Hàng hóa là thực vật tươi sống, dễ gãy hỏng khi vận chuyển đường dài. Thách thức lớn nhất là giữ cây sống khỏe khi đi tỉnh. "Nhiều khách thấy cây hơi héo do đi đường xa đã vội đánh giá 1 sao hoặc hoàn hàng mà chưa kịp dưỡng lại theo hướng dẫn, ảnh hưởng lớn đến uy tín nhà vườn", anh nói.

Không riêng hàng bình dân, phân khúc cao cấp cũng ghi nhận sức mua đột phá nhờ hiệu ứng truyền thông mạng xã hội. Dù mặt hàng đắt đỏ, chị Ngọc Bích, chủ tiệm hoa Mộc Lan tại Hà Nội cho biết doanh số năm nay tăng mạnh sau các phiên livestream kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Mỗi cành mộc lan có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy dáng và nụ. "Trước đây mỗi tháng chỉ bán vài chục đơn nhỏ, nay các video quay cành 'khủng' thu hút hàng triệu lượt xem giúp chúng tôi chốt hàng trăm đơn mỗi ngày", chị Bích nói.

Trước thực trạng hoa kém chất lượng tràn lan, chị Bích chọn cách tạo dựng niềm tin bằng chính sách cho khách chọn kỹ từng cành, giao tận nhà và cam kết đổi trả. Theo nữ chủ tiệm, việc cam kết "bao nở" là yếu tố sống còn để giữ chân khách hàng trực tuyến – kênh bán hàng hiện đóng góp 60% doanh thu cửa hàng.

Thực tế, không ít người mua đã gặp cảnh "treo đầu dê bán thịt chó". Tết năm ngoái, anh Hoàng Nam (TP HCM) chi một triệu đồng mua mai vàng qua mạng nhưng nhận về cây trơ trụi nụ. Việc đổi trả hàng cồng kềnh ngày giáp Tết gần như bất khả thi.

Một phiên livestream bán cành đào, mận, tối 23/1. Ảnh chụp màn hình

Chuyên gia kinh tế Đỗ Minh Cương nhận định, việc đưa nông sản, hoa Tết lên sàn là bước đi tất yếu giúp cắt giảm chi phí trung gian. "Người tiêu dùng hiện đại ưu tiên sự tiện lợi và tính minh bạch. Livestream đáp ứng cả hai yếu tố này bằng cách cung cấp hình ảnh thực tế nhất tại thời điểm mua", ông Cương nói.

Tuy nhiên, để tránh rủi ro "tiền mất tật mang", bà Vũ Diệu Thúy, CEO Kolin Academy, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo bán hàng online, khuyến cáo người mua nên chọn các tài khoản uy tín, đã được nền tảng xác thực.

"Trong quá trình xem live, cần yêu cầu người bán quay cận cảnh các điểm nối, vết ghép và dùng thước dây đo trực tiếp. Tuyệt đối không chuyển khoản đặt cọc cho các trang cá nhân thiếu thông tin pháp lý", bà Thúy khuyên.