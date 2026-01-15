Chưa đến Tết, cúc mâm xôi và hoa mai đã đồng loạt trổ bông

Nhiều vườn cúc mâm xôi miền Tây nở sớm

Tại các vùng trồng hoa kiểng Tết trọng điểm ở Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP HCM, nhiều loại hoa, đặc biệt là cúc mâm xôi và mai vàng, đang đối mặt tình trạng bung nở sớm, gây lo lắng cho nhà vườn khi Tết Nguyên đán 2026 còn hơn một tháng.

Ghi nhận tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), cúc mâm xôi truyền thống là loại chịu ảnh hưởng rõ nhất. Ông Lê Thanh Lộc, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc, cho biết tổng diện tích sản xuất hoa kiểng trên địa bàn hiện khoảng 964 ha, trong đó diện tích phục vụ Tết 2026 là 106 ha, với sản lượng hơn 1,3 triệu giỏ hoa các loại. Riêng cúc mâm xôi truyền thống chiếm khoảng 293.000 giỏ, cúc mâm xôi màu hơn 93.500 giỏ, còn lại là hoa hồng, mai vàng và các loại kiểng khác.

Theo ông Lộc, do năm nhuận và thời tiết diễn biến bất thường, nhất là những đợt lạnh về đêm xen kẽ mưa muộn, khiến hơn 50% diện tích cúc mâm xôi truyền thống tại Sa Đéc nở sớm trước Tết. Các diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng bởi sương nhiều, nắng nóng ban ngày và mưa trái mùa, làm gia tăng sâu bệnh. Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm lâu năm và sự hỗ trợ kỹ thuật từ ngành chuyên môn, nhiều hộ đã kịp thời xử lý để hạn chế thiệt hại.

Nhà vườn làm cúc mâm xôi lo lắng hoa nở sớm, rớt giá

Tại làng hoa Chợ Lách (Vĩnh Long) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chị Phấn, chủ một vườn cúc mâm xôi, cho biết ngoài yếu tố thời tiết, một số nhà vườn chưa tính đúng năm nhuận nên xuống giống sớm hơn khoảng một tháng, dẫn đến hoa nở trước Tết gần một tháng.

Hiện giá cúc mâm xôi loại đẹp tại vườn dao động 170.000 – 190.000 đồng/cặp, trong khi loại 2, loại 3 chỉ khoảng 100.000 đồng/cặp hoặc thấp hơn, nhiều vườn bị thương lái yêu cầu giảm giá hoặc hủy cọc.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi và 10% mai vàng trên địa bàn nở sớm. Để giảm thiệt hại, địa phương đã hỗ trợ tiêu thụ hoa nở sớm thông qua sàn thương mại điện tử, bán cho nhà hàng, doanh nghiệp, hộ dân có nhu cầu trang trí sớm, đồng thời phối hợp xúc tiến thương mại với ngành công thương.

Cúc mâm xôi nở sớm tại nhà vườn ở xã Chợ Lách, tỉnh vĩnh Long

Mai vàng nở sớm nhưng giá khó tăng

Không chỉ miền Tây, các vườn mai tại TPHCM cũng đang "ngồi trên đống lửa". Ông Hồng Huy Cường, chủ vườn mai tại xã Bà Điểm, cho hay hai cơn mưa lớn dịp Noel 2025 đã kích thích mai bung vỏ lụa hàng loạt. Tỉ lệ nở sớm tại các vườn dao động từ 20-40%, cá biệt có nơi lên đến 100%. "May mắn là đợt không khí lạnh sau đó tràn về đã giúp "kiềm" lại đà nở của những nụ còn sót lại" – ông Cường nói.

Dù mai nở sớm gây thất thu cục bộ nhưng các chủ vườn nhận định giá mai Tết năm nay khó tăng đột biến. Lý do là diện tích trồng mai tại nhiều địa phương lân cận tăng mạnh, nguồn cung có dấu hiệu dư thừa, tạo áp lực cạnh tranh lớn lên giá bán.

Mai vàng bung nở sớm

Nhiều vườn mai ở TP HCM nở sớm trước Tết khoảng một tháng