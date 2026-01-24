Loài hoa cúc lạ chưa Tết đã 'cháy hàng'

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng hơn thường lệ. Xen giữa những luống cúc đại đóa (cúc vàng) quen thuộc là nhiều giống cúc mới mang sắc đỏ rực rỡ đang chuẩn bị khoe nụ, báo hiệu một vụ hoa thắng lợi, mở ra hướng đi mới cho người trồng hoa nơi được mệnh danh là “thủ phủ” hoa cúc miền Trung.

Trong khu vườn rộng gần 2.000 m², ông Nguyễn Khôn (58 tuổi, trú xã Vệ Giang) đang tất bật chăm sóc hơn 1.800 chậu cúc tết. Khác với mọi năm, vụ này ông mạnh dạn giảm một nửa diện tích trồng cúc vàng truyền thống để đưa vào trồng thử nghiệm các giống cúc đỏ “lạ mắt” mà ông dày công sưu tầm.

Một góc làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

“Người chơi hoa Tết bây giờ thích cái mới, màu sắc phải nổi bật, khác lạ. Nếu cứ trồng mãi một giống cũ thì rất khó cạnh tranh, giá cũng không cao. Nên mình phải thay đổi mới để theo kịp nhu cầu thị hiếu của người dân”, ông Khôn chia sẻ.

Qua tìm hiểu trên mạng và từ các mối quen, ông Khôn đưa cúc đỏ Thái Bình và cúc đỏ nhung Đà Lạt về trồng. Dù là năm đầu tiên canh tác, nhưng các giống cúc này tỏ ra thích nghi tốt với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, cây phát triển khỏe, ít sâu bệnh, nụ to, bông đều và dễ chăm sóc.

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng điều khiến ông Khôn bất ngờ là sức hút của các giống cúc mới trên thị trường. Hiện toàn bộ số cúc đỏ trong vườn của ông đã được thương lái đến tận nơi “chốt” mua. Giá bán cũng cao gấp 2 - 3 lần so với cúc vàng truyền thống.

Ông Nguyễn Khôn đang chăm sóc chậu hoa cúc đỏ nhung Đà Lạt trong vườn của mình.

“Nếu cúc vàng truyền thống chậu có size 50cm, giá chỉ khoảng 150.000 đồng/chậu tại vườn thì cúc đỏ Thái Bình, cúc đỏ nhung Đà Lạt được thu mua với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu. Nguồn cung không đủ cầu, nhiều thương lái hỏi mua thêm mà tôi không còn hàng để bán”, ông Khôn nói.

Theo ông Khôn, việc trồng thành công các giống cúc mới không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn mở ra hướng đi mới cho nghề trồng hoa truyền thống ở làng hoa Nghĩa Hiệp. Thị trường thay đổi, mình cũng phải thay đổi theo. Có lãi, có đầu ra ổn định thì bà con mới yên tâm gắn bó với nghề. Vụ tới, ông sẽ mạnh dạn mở rộng quy mô, tiếp tục thử nghiệm thêm các giống hoa mới để phục vụ nhu cầu thị trường.

Người dân ngắt nụ hoa.

Đánh giá về xu hướng này, ông Trần Công Thạch - Trưởng phòng Kinh tế xã Vệ Giang - cho rằng, việc người dân mạnh dạn đổi giống hoa, bắt nhịp nhu cầu thị trường là tín hiệu tích cực. “Những hộ như ông Nguyễn Khôn là lực lượng tiên phong, dám thử nghiệm, tạo ra sản phẩm khác biệt nhưng vẫn dựa trên nền tảng nghề truyền thống. Đây là hướng đi tích cực, góp phần đa dạng hóa mẫu mã và nâng cao giá trị và thương hiệu hoa cúc Nghĩa Hiệp”, ông Thạch nhận định.

Theo ghi nhận của PV, hiện đã có hơn 85% tổng sản lượng hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp được thương lái đặt cọc, mua trước. Theo đó, giá hoa cúc vàng loại có size 50cm được thương lái mua với giá từ 140.000 - 150.000 đồng/chậu, tăng 10.000 - 20.000 đồng/chậu so với năm ngoái.

Hoa cúc năm nay được giá nên nông dân rất phấn khởi.

Loại 80cm có giá khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng loại 1m, giá dao động từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu, tăng 30.000 - 50.000 đồng, tùy chất lượng, dáng cây và độ đều của nụ. Một số nhà vườn cho biết, năm nay, giá hoa tăng cao một phần do mưa lũ xảy ra ở nhiều địa phương làm diện tích trồng hoa bị thiệt hại, nguồn cung sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường dịp Tết vẫn lớn, khiến giá hoa được đẩy lên cao.

Làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), nơi được mệnh danh là “thủ phủ” hoa cúc miền Trung, với khoảng 500 hộ trồng hoa, với khoảng 30 ha, mỗi năm cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 250.000 chậu hoa, với doanh thu ước đạt 30 tỷ đồng. Tháng 1/2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”. Đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được cấp bằng công nhận này.