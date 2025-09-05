Tân sinh viên "sốc" với giá nhà trọ Hà Nội, truyền tay nhau "danh sách đen" né chủ nhà ngang trái

Giá nhà trọ “nhảy múa” đầu năm học

Mùa nhập học 2025 đã đến cũng là lúc các tân sinh viên hối hả tìm nhà trọ. Giá nhà trọ trên địa bàn Hà Nội “nhảy múa”, đặc biệt là phân khúc nhà nhỏ, giá thuê thấp, khiến nhiều sinh viên gặp khó ngay từ đầu năm học. Tìm kiếm một căn nhà trọ dưới 3 triệu đồng/tháng ở nội thành khó như “hái sao trên trời”.

Chị Tạ Thị Ngân (Tuyên Quang) cho hay, nhận được tin con gái đỗ trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, cả gia đình rất mừng. Nhưng khi đưa con xuống trường nhập học, chị “sốc” khi giá nhà trọ Hà Nội quá cao.

2 ngày ròng rã tìm trọ, chị Ngân không ngờ giá phòng trọ ở Hà Nội cao hơn chị tưởng, hầu như đều từ 3,5-4,5 triệu đồng/tháng trở lên. Nguyên nhân được các chủ nhà trọ đưa ra là do quy định bắt buộc phải lắp thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nhà cho thuê, nhà cao tầng khiến chi phí đầu tư tăng cao nên phải lấy thu bù chi.

Cuối cùng, chị và con gái chọn một căn phòng giá 3,5 triệu đồng/tháng, nhà trống trơn chưa có đồ đạc gì, người thuê phải tự sắm hết.

Một căn phòng trọ khoảng 10m2, chỉ đủ kê một chiếc đệm và tủ có giá thuê 2,9 triệu đồng/tháng.

Tương tự, Đức Tuấn từ Phú Thọ lên Hà Nội từ sớm ngày 25/8, ngay sau khi biết tin trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lo ngại giá phòng sẽ tăng cao, Tuấn quyết định lên đường sớm và nhờ người quen dẫn đi tìm nhà.

Qua tìm hiểu, Tuấn được biết khu vực Cầu Giấy tập trung rất nhiều trường đại học nên nhu cầu thuê trọ cao, phòng trọ giá hợp lý thường hết sớm. Sau khi xem qua nhiều lựa chọn từ chung cư mini đến các dãy trọ trong ngõ, Tuấn vẫn chưa thể chốt được phòng nào.

“Phòng 12m2, tường bong tróc mà chủ nhà đòi 2,7 triệu đồng. Có phòng khác rộng hơn một chút, khoảng 16m2 nhưng ẩm thấp, chưa có đồ đạc gì cũng 3,2 triệu đồng. Các căn hộ mini thì giá còn cao hơn, từ 5 triệu đồng, nếu ở 2 người sẽ tăng lên 5,5 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác”, Tuấn nói.

Theo khảo sát, tại phường Cầu Giấy, giá thuê phòng trọ khoảng 20-25m2 đã có đủ đồ dao động 5-5,5 triệu đồng/tháng. Giá thuê các căn chung cư mini khoảng 8-9 triệu đồng/tháng.

Tại phường Bạch Mai, nơi có nhiều trường đại học nổi tiếng như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân... giá phòng trọ 25-30m2 dao động 4,5-5,2 triệu đồng/tháng. Các chung cư mini tại đây có giá thuê khoảng 7-8 triệu đồng/tháng.

Tất cả mức giá thuê nhà trọ trên đều chưa bao gồm phí vệ sinh, tiền điện nước... Sinh viên còn phải chi trả thêm nhiều khoản cố định: điện 4.000 – 4.500 đồng/kWh, nước 100.000 -120.000 đồng/người/tháng, Internet 60.000 – 100.000 đồng/tháng, rác 6.000 đồng/người/tháng.

Kinh nghiệm tìm trọ an toàn không bị hớ

Không chỉ áp lực với giá nhà trọ, các sinh viên còn phải đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, quảng cáo phòng đẹp, giá rẻ nhưng thực tế xuống cấp; phát sinh thêm nhiều loại phí không hợp lý; không minh bạch về tiền điện, nước hay phí gửi xe..., hoặc chủ nhà đưa ra các quy định oái oăm.

Chị Kiều Diễm từng thuê phòng trọ trong một hộ dân tại ngõ 263 Nguyễn Trãi cho biết, khi mới thuê, chủ nhà không đề cập đến phí gửi xe. Tuy nhiên, khi cho chủ nhà biết chị có nhu cầu mang xe máy từ quê lên, chị vô cùng bất ngờ khi chủ nhà liền yêu cầu nộp phí lên đến 300 nghìn đồng/xe.

Trước tình trạng “cháy phòng” thuê trọ, tìm nhà khó khăn và đối diện với nhiều nguy cơ rủi ro, từ nhiều năm nay, cộng đồng sinh viên đã truyền tay nhau “danh sách đen” nhà trọ Hà Nội với mục đích cảnh báo cho người khác. Từ cuối tháng 8, hàng loạt các bài viết cảnh báo chủ nhà trọ không trả tiền cọc cho sinh viên, dọa nạt người đi thuê... được đăng tải trên các hội nhóm tìm và cho thuê nhà trọ Hà Nội.

Theo chị Thảo Ly – người môi giới nhà trọ, tân sinh viên tìm trọ đừng tin vào các hình ảnh đăng tải trên mạng. Nhiều phòng đăng hình ảnh lung linh nhưng khi đến tận nơi thì cũ kỹ, ẩm thấp. Sinh viên nên đến trực tiếp xem phòng, mở cửa sổ cho ánh sáng vào, gõ tường kiểm tra ẩm mốc. Xem phòng buổi tối cũng là một cách hay để xem khu vực đó có an toàn không.

Tiếp theo phải hỏi kỹ về chi phí ẩn. Tiền phòng rẻ chưa chắc đã rẻ, có phòng giá rẻ nhưng điện nước tính cao chót, chưa kể phí gửi xe, rác, internet. Hãy hỏi kỹ từng khoản trước khi đặt cọc và ghi rõ ràng trong hợp đồng.

Bắt buộc phải ký hợp đồng rõ ràng, tránh thỏa thuận miệng. Nhiều bạn vì ngại, chỉ thỏa thuận miệng với chủ nhà, đến lúc muốn lấy lại cọc hoặc khi có tranh chấp dễ bị thiệt. Hợp đồng nên có 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, ghi rõ số tiền cọc, giá thuê, chi phí phát sinh, thời hạn báo trước nếu chuyển đi.

Ngoài ra, nên quan sát hàng xóm xung quanh. Tiêu chí đánh giá một phòng trọ tốt không chỉ là căn phòng bạn đang ở mà còn ở môi trường sống.

Cuối cùng, đừng vội vàng đặt cọc. Các chủ nhà sẽ hối thúc đặt cọc rằng nếu không cọc ngay thì mai sẽ có người thuê mất, Tuy nhiên, theo chị Ly, đừng để tâm lý sợ mất phòng khiến mình bị hớ. Hãy đi xem ít nhất 3-4 căn rồi mới so sánh và quyết định.