5 mẫu xe máy tay ga có tầm giá trên dưới 30 triệu, phù hợp với sinh viên

Bước vào mùa tựu trường, thị trường xe máy lại bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm khi nhu cầu mua sắm của tân sinh viên và giới trẻ tăng mạnh.

Nhiều bậc phụ huynh muốn "tậu" cho con một phương tiện đi lại vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang, tiện dụng. Trong đó, các mẫu xe tay ga chiếm ưu thế nhờ thiết kế hiện đại, dễ điều khiển, phù hợp di chuyển hằng ngày.

Dù xe máy điện ngày càng đa dạng về mẫu mã và giá cả, nhưng xe tay ga chạy xăng vẫn là lựa chọn được nhiều phụ huynh ưu tiên. Lý do đến từ sự bền bỉ, ổn định của động cơ, chi phí bảo dưỡng hợp lý, dễ dàng sửa chữa ở bất kỳ đâu và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như về quê, đi chơi, đi dã ngoại của các bạn trẻ.

Dưới đây là một số mẫu xe máy tay ga giá rẻ phù hợp với sinh viên và những người trẻ tuổi:

1. SYM Elite 50: 23,1 triệu đồng

SYM Elite 50 là mẫu xe tay ga giá rẻ với thiết kế đẹp, cá tính, hướng đến giới trẻ và phù hợp với phong cách của các bạn nữ sinh GenZ. Chiếc xe máy của SYM chỉ nặng 84kg và sử dụng khối động cơ 49,5cc nên phù hợp cho cả đối tượng là học sinh cấp 3.

SYM Elite 50 là mẫu xe tay ga giá rẻ, phù hợp với nữ sinh viên. Ảnh: SYM Việt Nam

SYM Elite 50 hiện được bán với một phiên bản duy nhất, có giá 23,1 triệu đồng. Tại một số đại lý, giá xe Elite 50 còn có thể được giảm 500-700 nghìn đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này còn trên 22 triệu đồng.

2. Yamaha Janus: Từ 28,6-32,8 triệu đồng

Yamaha Janus cũng là mẫu xe phù hợp với sinh viên và phụ nữ trẻ tuổi nhờ kiểu dáng điệu đà, dung tích bình xăng lớn, cốp xe rộng, trọng lượng xe nhẹ và mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp.

Janus có thiết kế trẻ trung, điệu đà. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Yamaha Janus thế hệ hiện tại có 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn giá 28,6 triệu; Đặc biệt giá 32,4 triệu và Giới hạn giá 32,8 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 125cc. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý của Yamaha cũng đang giảm so với giá niêm yết từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nhằm kích thích sức mua.

3. SYM Priti 125: Từ 29,5 triệu đồng

SYM Priti 125 vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2024 với giá 29,5 triệu đồng, được phát triển từ dòng Priti 50 với nhiều cải tiến. Priti 125 hướng đến khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới.

SYM Priti 125 có dáng vẻ hiện đại, nữ tính. Ảnh: SYM Việt Nam

Xe nổi bật nhờ lớp sơn đa sắc đổi màu theo ánh sáng, trọng lượng nhẹ 99 kg, dễ điều khiển. Đồng thời, mẫu xe máy tay ga từ Đài Loan có nhiều tiện ích thời thượng như khóa thông minh smartkey, phanh CBS, đèn LED toàn xe, đồng hồ LCD, cổng sạc USB 3.0 và sàn để chân rộng rãi.

4. Suzuki Impulse 125 FI: 31,9 triệu

Suzuki giới thiệu mẫu Impulse 125 FI vào năm 2023 để thay thế cho “đàn anh” Hayate, cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade và Yamaha NVX nhưng giá rẻ hơn đáng kể. Mẫu xe tay ga này hướng đến đối tượng nam giới trẻ tuổi, yêu thích sự mới mẻ và phá cách.

Suzuki Impulse 125 FI là mẫu xe tay ga phù hợp hơn với nam giới trẻ tuổi. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Hãng xe Nhật Bản đang phân phối Impulse 125 FI với 1 phiên bản duy nhất với giá niêm yết là 31,9 triệu đồng. Mẫu xe tay ga này sử dụng động cơ 125cc, sản sinh công suất 9,2 mã lực khá mạnh mẽ.

5. Honda Vision: Từ 31,9-37,2 triệu đồng

Honda Vision hiện là mẫu xe tay ga bình dân bán chạy nhất thị trường và gần như “thống trị” phân khúc xe máy phổ thông. Xe ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung, vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nữ giới di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Honda Vision là mẫu xe tay ga "thống trị" phân khúc bình dân. Ảnh: Honda Việt Nam

Vision 2025 trang bị động cơ 110cc và có tới 5 phiên bản, giá niêm yết từ 31,9-37,2 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế tại các đại lý Honda, mức giá thường bị đội thêm đến cả triệu đồng, đưa giá bán thực tế dao động từ khoảng 33-40 triệu đồng.

(Tổng hợp)