Thị trường chăn ga gối đệm bắt đầu 'nóng' lên khi gió lạnh tràn về

Những ngày gần đây, dọc các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Chùa Bộc (Hà Nội) dễ dàng bắt gặp cảnh người dân bắt đầu đi lựa chọn sản phẩm dành cho mùa đông. Các tấm băng rôn "Giảm giá 30–50%", "Mua đệm tặng ga gối", "Chăn đông mới về", "xả hàng tồn kho giá nào cũng bán"... xuất hiện ngày một nhiều.

Chị Hương - chủ cửa hàng chăn ga trên phố Chùa Bộc, cho biết: "Năm nay khách đến mua sớm hơn mọi năm khoảng nửa tháng. Từ đầu tháng 10 đã có người đến chọn chăn, ga, gối. Có ngày tôi bán hơn 20 bộ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái".

Giống với cửa hàng của chị Hương, chị Hoàn - nhân viên cửa hàng chăn, ga trên đường 70 (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, cửa hàng chị đã bắt đầu gia tăng số lượng khách hỏi mua đệm, chăn, ga, gối, từ khoảng vài ngày trước. "Thời tiết bắt đầu lạnh hơn vào sáng sớm và khoảng chiều tối đến đêm, nên khách hỏi mua chăn ga là đúng rồi", chị Hoàn nói.

Nhiều cửa hàng chăn, ga, gối, đệm giảm giá sâu, mặc dù mới bắt đầu vào mùa. Ảnh: Quỳnh Mai.

Không chỉ các cửa hàng truyền thống, kênh bán hàng online cũng đang dần "nóng" lên.

Anh Nhật – chủ một gian hàng trực tuyến chuyên phân phối sản phẩm chăn, ga giá tầm trung, chia sẻ: "Khách online năm nay chuộng hàng trong nước hơn vì chất lượng tốt, giá dễ chịu. Một số mẫu tôi nhập chỉ 300–500 nghìn đồng/bộ bán khá nhanh".

Còn chị Phương - chuyên bán hàng đặt trước trên mạng xã hội cho biết: "Gần đây chỉ có hàng chăn, ga là tôi bán chạy nhất. Hôm nay đã có hơn 10 người đặt hàng rồi. Sau chăn, ga là áo giữ nhiệt, tất... bán chạy hàng hơn cả".

Ở chiều ngược lại, nhiều người tiêu dùng cũng tỏ ra hào hứng khi sắm sửa sớm. Chị Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thích cảm giác được ngủ trong "đống" chăn ga mới nên gần như năm nào trời bắt đầu lạnh là tôi sẽ mua 1 bộ, giữa mùa lại mua thêm 1 bộ nữa. Hơn nữa, mua sớm thì sẽ được dùng những mẫu mới, không lo hết hàng, dù giá hơi cao một chút".

Trong khi đó, anh Cường (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết anh chọn mua hàng qua mạng xã hội nhưng vẫn đến cửa hàng xem trước. Lý do là anh lo sợ ảnh trên internet nhiều khi sẽ khác thực tế.

Sàn thương mại điện tử bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh chụp màn hình.

Cần mua sản phẩm ở địa chỉ uy tín

Theo tìm hiểu, thị trường chăn, ga, gối, đệm trong nước những năm gần đây khá sôi động với sự góp mặt của hàng chục thương hiệu lớn nhỏ. Từ sản phẩm sản xuất trong nước như Everon, Sông Hồng, Hanvico, đến các dòng nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hay châu Âu, người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Chị Khánh Anh - một chủ cửa hàng ở Thanh Xuân, Hà Nội, đánh giá, các sản phẩm hiện nay không chỉ chú trọng vào chất liệu và độ bền, mà còn được đầu tư mạnh vào mẫu mã và màu sắc. Nhiều bộ chăn ga mang phong cách riêng, từ họa tiết hoa văn truyền thống, gam màu trung tính nhẹ nhàng cho đến những thiết kế hiện đại, trẻ trung hoặc tối giản. Chính sự đa dạng này giúp người mua dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với không gian phòng ngủ và cá tính riêng.

"Không chỉ phong phú về mẫu mã, thị trường chăn ga gối đệm Việt Nam cũng phân hóa rõ rệt về phân khúc giá. Ở tầm trung và phổ thông, các thương hiệu nội địa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày với mức giá hợp lý. Trong khi đó, phân khúc cao cấp hướng tới khách hàng có yêu cầu khắt khe về chất lượng, sử dụng vải hữu cơ, sợi tre, cotton hay lụa tự nhiên, kèm công nghệ kháng khuẩn và điều hòa nhiệt độ hiện đại...", chị Khánh Anh nói.

Thị trường chăn, ga, gối đệm đang bắt đầu "nóng" dần. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo tìm hiểu, thực tế vẫn ghi nhận không ít sản phẩm đặc biệt là chăn, ga, gối... trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Ở nhiều chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc trên các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những bộ chăn ga gối có mẫu mã bắt mắt, giá rẻ chỉ bằng một phần ba so với hàng chính hãng.

Một nhân viên bán hàng ở Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội), thừa nhận: "Hàng không thương hiệu rất khó kiểm soát về chất lượng, tuy nhiên lại phù hợp với những đối tượng như sinh viên, người lao động có thu nhập thấp".