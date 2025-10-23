Vợ chồng bỏ phố về quê hái cây “nửa chuối, nửa sen”, kiếm 180 triệu/ngày

Cây chuối “nở ra hoa sen”, đem bán hốt bạc tỷ

Đừng nhầm đây là hoa sen hay hoa súng, “bông sen vàng” này thực chất là cây chuối tài lộc (hay còn gọi là chuối sen vàng, chuối lùn Trung Quốc).

Rất dễ để nhận biết chuối tài lộc trong tự nhiên. Cây khá thấp, chiều cao trung bình khoảng 1m, gốc mập mạp, xếp bẹ tầng. Khi cây nở hoa, những cánh hoa xếp tầng với hai màu vàng - đỏ nhìn rất bắt mắt, hình dạng nhìn na ná hoa sen nhưng rực rỡ hơn. Đặc biệt, phần “cánh hoa” thực chất là những lá bấc. Những bông hoa nhỏ mọc giữa các lá bấc mới là hoa thật.

Trong phong thủy, chuối tài lộc với màu hoàng kim được cho là có thể mang đến may mắn và thịnh vượng. Ngoài ra, hoa chuối với hình ảnh giống như bông sen vàng - loài hoa “nhà Phật” nên người ta còn cho rằng cây cảnh này là hiện thân của “cái thiện”. Nhìn chung, chuối tài lộc không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà còn mang ý nghĩa tốt lành và thu hút tiền tài, may mắn, vì vậy chúng rất được ưa chuộng trên thị trường cây cảnh.

Ở nước ta, bạn có thể mua cây giống chuối tài lộc với giá khoảng 160.000đ/cây giống. Có 4 màu hoa cho người tiêu dùng lựa chọn, bao gồm xanh, tím, vàng và cam đỏ.

Được biết, chuối tài lộc có nguồn gốc từ vùng núi Trung Quốc. Hiện tại giống cây này cũng đang “làm mưa làm gió” trên thị trường cây cảnh xứ Trung. Tuy nhiên, ít ai biết trước đây chuối tài lộc từng bị coi là loài cây mọc hoang vô giá trị ở vùng nông thôn Trung Quốc, thường chỉ được dùng làm thức ăn cho gia súc.

Khi giá trị làm cảnh của chuối tài lộc được biết đến ngày càng rộng rãi, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã bỏ phố về quê để khởi nghiệp kinh doanh chuối tài lộc.

Từ năm 2022, khi hình thức bán hàng qua phát sóng trực tiếp (livestream) tạo nên xu hướng mới khắp Trung Quốc, Yang Chun Hua và vợ đã nhìn ra cơ hội kinh doanh ở chuối tài lộc - loài cây mọc dại khắp núi ở quê họ, làng Da Guo Kou.

Để tiếp cận với khách hàng từ khắp Trung Quốc, cặp đôi ngày đêm miệt mài livestream, đứng trước ống kính và hào hứng giới thiệu chuối tài lộc với người xem phía bên kia màn hình.

Thậm chí trước khối lượng đơn hàng ngày càng tăng, hai vợ chồng nhận ra nếu chỉ làm đơn lẻ, họ không thể đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Vì vậy vào năm 2023, họ đã lập một đội ngũ gồm 8 người và mở 4 tài khoản livestream. Địa điểm livestream cũng được mở rộng, không còn gói gọn trong studio mà còn ở cả những trang trại trồng chuối tài lộc.

Khi xem livestream tại nơi trồng, người xem có thể cảm nhận trực quan hơn về môi trường sinh trưởng của chuối tài lộc, hiểu rõ hơn về chúng cũng như có niềm tin lớn hơn về người mua. Nhu cầu đặt hàng của người xem cũng vì vậy mà tăng dần.

Hiệu suất bán hàng của đội ngũ nhà Yang Chun Hua nhờ vậy đã đạt được bước nhảy vọt. Thậm chí, họ có thể bán được 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng)/ngày. Đến cuối năm, lợi nhuận ròng của họ đã lên đến 3 triệu NDT (10,8 tỷ đồng).