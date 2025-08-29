Tân sinh viên ‘chen chân’ tìm chỗ ở ký túc xá, săn lùng nhà trọ ở TP.HCM

Những ngày qua, phụ huynh lẫn thí sinh đã nườm nượp từ khắp nơi đổ về các trường đại học (ĐH) tại TP.HCM để làm thủ tục nhập học sau khi có kết quả trúng tuyển năm 2025.

Bên cạnh lo thủ tục nhập học, phụ huynh, thí sinh sốt sắng liên hệ các ký túc xá (KTX) hoặc tìm nhà trọ để ổn định chỗ ở trước khi bắt đầu năm học mới. Nhiều kênh đăng ký chỗ ở vì thế trở nên quá tải. Các trường ĐH cũng phải huy động đông đảo sinh viên giới thiệu nhà trọ để ưu tiên dành cho các tân sinh viên.

Loay hoay tìm chỗ ở

Từ Nghệ An vào TP.HCM nhập học cho con tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), chị Lương Thị Quỳnh cho biết hai mẹ con phải thuê tạm nhà nghỉ vài ngày để chờ hoàn tất thủ tục chỗ ở trong ký túc xá. Trước đó, dù đã canh thông báo và đăng ký online, nhưng do hệ thống thường xuyên nghẽn mạng, chị phải mất hai ngày mới đăng ký được nên cuối cùng phải đến trực tiếp để làm thủ tục.

"Tôi tính thuê trọ bên ngoài cho con nhưng giá thuê đắt, phòng nhỏ cũng 3 triệu đồng/tháng, mà đi vòng xem vài nhà trọ thấy không an toàn lắm. Có mỗi cháu là con gái trong nhà nên lo, muốn đăng ký phòng 4-6 người ở KTX cho an tâm" - chị Quỳnh cho hay.

Tân sinh viên đăng ký chỗ ở tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: TTQLKTX

Cũng vừa hoàn tất thủ tục nhập học cho con tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, anh Quốc Thắng (Gia Lai) chia sẻ mong muốn cho con ở ký túc xá nhưng gặp khó khăn. Hai bố con vào TP.HCM từ ngày 23-8, phải thuê nhà nghỉ ở tạm vì ký túc xá đến 25-8 mới mở đăng ký. May mắn, họ được nhân viên nhà trường hỗ trợ tìm nhà trọ, song sau khi đi xem vài nơi vẫn chưa ưng ý. Cuối cùng, anh quyết định thuê một căn chung cư cũ gần trường để con cùng một vài tân sinh viên khác ở chung.

"Giá cũng khá ổn, chỉ khoảng 12 triệu đồng/tháng, lại gần trường và ở chung với các bạn cùng trường sẽ yên tâm hơn" - anh Thắng nói.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết để đón tân sinh viên nhập học thời gian này, trường đã chuẩn bị hệ thống hơn 3.500 chỗ ở.

Trong đó, có hơn 1.000 chỗ lưu trú tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM (Khu B), chi phí dao động từ 230.000 đến 2.320.000 đồng/tháng/sinh viên tùy loại phòng (8, 6, 4 hoặc 2 người), chưa bao gồm điện, nước và dịch vụ khác.

Còn KTX tư nhân từ 1,5-2,7 triệu đồng/tháng/giường, phòng từ 4-10 giường. Phòng trọ tư nhân dao động 3,5-5,8 triệu đồng/phòng/tháng, tối đa 3 sinh viên ở chung. Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa cũng cho sinh viên thuê với mức giá 1,9-2,2 triệu đồng/tháng/sinh viên, tối đa 3 người/phòng, lưu trú 9 tháng/năm.

Đặc biệt, theo trường, không chỉ hỗ trợ tìm chỗ ở phù hợp nhất, mà trong suốt thời gian lưu trú, nếu phát sinh các vấn đề như tăng giá đột ngột, chi phí bất hợp lý hoặc chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo, sinh viên có thể phản ánh với trường để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn đi khảo sát chỗ thuê trọ để giới thiệu cho tân sinh viên. Ảnh: SGU

Đa dạng phòng KTX cho tân sinh viên

Thông tin từ Trung tâm Quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, trung tâm đã chính thức mở cổng đăng ký chỗ ở trực tuyến từ ngày 25-8, thu hút lượng lớn tân sinh viên đăng ký.

Ngay trong ngày đầu tiên, đã có hơn 5.000 sinh viên đăng ký trực tuyến, trong đó hơn 500 em hoàn tất thủ tục nhận phòng. Các bước đăng ký được triển khai thuận tiện, nhanh gọn, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên ổn định chỗ ở.

Theo đại diện từ trung tâm, năm học này, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM bố trí hơn 12.000 chỗ ở với nhiều loại phòng từ 2 đến 8 người, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Chỗ ở dành cho sinh viên các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và 23 cơ sở đào tạo khác tại TP.HCM có ký kết hợp tác.

Còn tại KTX Bách Khoa (phường Diên Hồng, TP.HCM) cũng đã bắt đầu tiếp nhận tân sinh viên khóa 2025 hôm nay (ngày 28-8), với khoảng 180 chỗ lưu trú.

Đây chủ yếu là các phòng thường 6 giường tầng, mức giá khoảng 600.000 đồng/tháng, dành cho sinh viên chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh, định hướng tiếng Nhật và các chương trình liên kết quốc tế thuộc Văn phòng Đào tạo Quốc tế. Riêng hệ thống phòng máy lạnh, phòng dịch vụ đang trong quá trình sửa chữa và dự kiến hoàn thiện vào tháng 10 với 200 chỗ ở.

Trong đó, phòng máy lạnh có giá từ 1,1-1,65 triệu đồng/tháng, còn phòng dịch vụ dao động từ 1,75 đến hơn 2,2 triệu đồng/tháng.

Thông tin đăng ký, xét duyệt và thủ tục lưu trú sẽ được gửi trực tiếp đến sinh viên qua email, đồng thời yêu cầu hoàn tất thanh toán trong vòng 24 giờ sau khi có kết quả để đảm bảo chỗ ở.

Phụ huynh, thí sinh Trường ĐH Sài Gòn được hỗ trợ giới thiệu nhà trọ khi nhập học. Ảnh: SGU

Cũng từ hôm nay, 28-8, KTX ĐH Y Dược TP.HCM sẽ chính thức mở đăng ký nội trú cho tân sinh viên khóa 2025. Theo thông báo, dự kiến có 200 chỗ ở được bố trí cho sinh viên năm nhất, với loại phòng 4 hoặc 6 người/phòng.

Mức phí lưu trú là 1,3 triệu đồng/tháng/sinh viên, thu gộp một lần cho 10 tháng học (tổng cộng 13 triệu đồng). Đáng chú ý, chi phí này đã bao gồm điện, nước, giúp sinh viên an tâm hơn về sinh hoạt phí.

Bên cạnh hỗ trợ KTX, một số trường ĐH khác tại TP.HCM như: Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM… còn huy động các sinh viên tình nguyện, đoàn viên đi khảo sát thực tế các khu nhà trọ, chung cư quanh TP.HCM nhằm hỗ trợ giới thiệu chỗ ở cho tân sinh viên khóa 2025.

Tất cả dữ liệu về giá thuê, địa chỉ, nội quy của chủ trọ... sẽ được tổng hợp thành bảng thông tin để giới thiệu cho sinh viên trong những ngày các em nhập học. Đây được xem là nguồn tham khảo thiết thực, giúp các bạn trẻ giảm bớt lo lắng khi chuẩn bị bước vào môi trường ĐH.

Nhiều hỗ trợ thiết thực cho sinh viên khó khăn

Năm học 2025-2026 này, Trung tâm Quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai nhiều chính sách, chương trình để hỗ trợ cho sinh viên. Cụ thể như sinh viên khuyết tật và một số trường hợp đặc biệt được bố trí phòng riêng và miễn 100% lệ phí. Sinh viên thuộc diện mồ côi cha mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giảm 50%.

Bên cạnh đó, trung tâm đưa vào hoạt động “Bếp ăn chia sẻ sinh viên” tại KTX khu B, cung cấp suất ăn giá 25.000 đồng. Trong đó, sinh viên chỉ chi trả 15.000 đồng, phần còn lại được ký túc xá hỗ trợ. Ngoài ra, sinh viên khó khăn tích cực tham gia hoạt động tại KTX còn có cơ hội nhận học bổng Chắp cánh ước mơ, hỗ trợ về quê đón tết, hoặc được miễn, giảm học phí khi đăng ký các khóa ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Riêng tại KTX Cỏ May, năm học này có 100 tân sinh viên được tuyển chọn vào lưu trú. Đây là năm thứ 8 ký túc xá này tiếp nhận sinh viên theo chương trình học bổng toàn phần, dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập.

Toàn bộ sinh viên trúng tuyển vào ở KTX sẽ được hỗ trợ miễn phí chỗ ở, ăn uống, sinh hoạt, cũng như nhiều hoạt động rèn luyện, hỗ trợ kỹ năng trong suốt thời gian học ĐH.