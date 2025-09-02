Sinh viên kiếm hơn nửa triệu/ngày nhờ “khối nghỉ hè”

“Hốt bạc” nhờ làm “bảo mẫu VIP”

Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, nhiều sinh viên Trung Quốc đã kiếm được khoản tiền làm thêm béo bở chỉ nhờ… trông coi “khối nghỉ hè”.

Qiu Qing Ya, sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Trịnh Châu đã đăng một bài viết lên mạng xã hội, khéo léo giới thiệu bản thân có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em để tìm kiếm các bậc phụ huynh đang cần giúp đỡ.

Trên mạng xã hội xứ Trung, nhiều sinh viên còn giới thiệu nhiều chi tiết “ghi điểm” như có chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh, biết lái xe, đang theo học chương trình sau đại học… để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

Bài đăng tìm việc trông trẻ của một sinh viên Trung Quốc. Người này cho biết có kinh nghiệm trông trẻ và làm đồ thủ công.

Qu Qing Ya cho biết, lượng truy cập bài đăng của cô đột nhiên tăng vọt vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, khi nhiều phụ huynh liên hệ và tìm đến cô.

Được biết, Qing Ya làm việc lúc 9 giờ sáng và kết thúc công việc lúc 7 giờ tối, với mức lương 200 NDT (713.000đ)/ngày.

Đến nay, cô đã có kinh nghiệm chăm sóc 9 trẻ nhỏ bán thời gian. Các bậc phụ huynh đều rất hài lòng với cô. Nữ sinh viên được trả lương theo ngày và không bao giờ bị nợ lương.

Cô Mao - một quản lý có con nhỏ 5 tuổi cho biết, do công việc bận rộn, cô đã thuê một sinh viên đại học để chăm con hộ.

Ảnh minh họa

Trước đây, những người giúp việc gia đình thường ở độ tuổi 40, , họ có thể giúp chăm sóc trẻ em. Điểm mạnh của họ là kỹ năng dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng tốt. Tuy nhiên, hầu hết họ chỉ đảm nhiệm vai trò chăm sóc và không có nhiều kinh nghiệm dạy dỗ trẻ.

"Một đứa trẻ 5 tuổi rưỡi đang ở độ tuổi tò mò và mỗi ngày cháu đều có rất nhiều câu hỏi kỳ lạ mà những người giúp việc khác không thể trả lời. Vì vậy, tôi quyết định thuê những người tốt nghiệp đại học. Họ có khả năng học hỏi tốt hơn nhiều”, cô Mao chia sẻ.

Cô Mao cũng cho biết thêm, cô trả mức lương hàng tháng cho sinh viên chăm trẻ là 5.000 NDT (17,8 triệu đồng), một ngày nghỉ mỗi tuần, ngoài ra còn cung cấp chỗ ở và ăn uống. Ngoài việc chăm sóc trẻ, họ còn cần có khả năng làm những công việc nhà đơn giản và chịu trách nhiệm nấu ba bữa ăn mỗi ngày.