"Sờ gáy'' loạt điểm bán hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương phát hiện kho kinh doanh...