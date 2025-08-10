Ca sĩ Quách Thành Danh sở hữu biệt thự, bất động sản trải dài từ Việt Nam sang Mỹ

Ca sĩ Quách Thành Danh nổi tiếng vào đầu những năm 2000 với bản hit “Tôi là Tôi” gắn liền với thế hệ 8X, 9X. Nhờ ca khúc này, anh chạy show không ngừng nghỉ, được khán giả khắp nơi biết đến, thậm chí không ít người đặt kỳ vọng anh sẽ trở thành một Quang Dũng thứ hai.

Ca sĩ Quách Thành Danh một thời nổi tiếng với ca khúc "Tôi là Tôi".

Tuy nhiên, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ vướng ồn ào lộ hình ảnh nhạy cảm trên bìa đĩa, gây chấn động truyền thông. Kể từ đây, khán giả hầu như không nhìn thấy Quách Thành Danh xuất hiện nhiều trong các chương trình âm nhạc lớn, dù cho ra mắt vài album nhưng cũng không tạo được hiệu ứng tốt.

Vắng bóng một thời gian, đến năm 2017, Quách Thành Danh bất ngờ chia sẻ mình đã kết hôn được 7 năm nhưng giấu kín vì không muốn chuyện đời tư bị bàn tán quá nhiều. Năm 2019, nam ca sĩ đưa vợ con sang Mỹ sinh sống.

Trong thời gian định cư tại Mỹ, anh đầu tư một tiệm làm móng ở Texas. Từ cuối năm 2022, Quách Thành Danh đưa vợ con trở về Việt Nam, em gái anh trực tiếp quản lý tiệm, báo cáo tài chính và chia lợi nhuận hàng tháng. Anh cũng theo dõi tiệm từ xa qua camera và kiểm soát số liệu, lịch làm việc trên ứng dụng quản lý.

Quách Thành Danh được cho là đại gia showbiz vì anh sở hữu nhiều biệt thự cả ở Mỹ và Việt Nam.

Trong một chương trình truyền hình, Quách Thành Danh chia sẻ, trước khi sang Mỹ, anh vừa hoàn thành xây 1 căn nhà mơ ước ở quận 9 (TP.HCM). Sang Mỹ, anh tiếp tục tậu cơ ngơi tại bang Texas làm tổ ấm.

Căn nhà khang trang tại TP.HCM của vợ chồng Quách Thành Danh.

Khi trở về Việt Nam, vợ chồng Quách Thành Danh và 5 con sống trong biệt thự khoảng 30 tỷ đồng, rộng 1.200 m2 tính cả diện tích nhà và đất vườn, tọa lạc tại Bình Chánh (TP.HCM). Biệt thự có hồ bơi, hồ cá, vườn cây ăn quả và khu vực nuôi thú cảnh, gia cầm để các con Quách Thành Danh có không gian vui chơi.

Tháng 10/2024, Quách Thành Danh động thổ nhà mới tại Thủ Đức (TP.HCM), gồm 1 tầng hầm, tầng trệt và 5 lầu. Diện tích khoảng 100m2, tổng diện tích sử dụng khoảng 600m2.

Một căn nhà khác của Quách Thành Danh.

Tháng 7/2025, Quách Thành Danh hào hứng khoe thành quả sau 10 tháng xây dựng là căn nhà được bày trí đẹp mắt, không gian ấm cúng.

Nam ca sĩ mua đất tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, dự kiến làm khu nghỉ dưỡng để gia đình nghỉ ngơi cuối tuần.

Ngoài ra, Quách Thành Danh còn có vài mảnh đất, mỗi mảnh rộng 1.000 m2 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng được anh mua vào đầu năm 2024, dự định làm khu nghỉ dưỡng để vợ con về nghỉ ngơi mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết.

Hiện tại, Quách Thành Danh vẫn hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi U50, Quách Thành Danh đều đặn chạy show mỗi tuần. Ngoài ra, anh và vợ còn có cơ sở kinh doanh spa, massage tại Thủ Đức (TP.HCM), được khai trương vào tháng 3 vừa qua.