Đi ăn buffet, 2 phụ nữ ngồi từ trưa đến tối, giấu 20kg thịt trong ba lô

Ngày 5/3, tại một nhà hàng lẩu buffet ở Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), 2 người phụ nữ đã ngồi ăn suốt từ trưa đến tối.

Khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa và nhân viên đến nhắc nhở, cả hai mới đứng dậy. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là... chiếc ba lô của họ phồng to một cách bất thường.

Kết quả kiểm tra khiến ai nấy đều choáng váng. Hơn 20kg thịt bò và cừu cao cấp được chia nhỏ, đóng túi và giấu trong ba lô. Camera cho thấy 2 người liên tục lấy đồ, cất vào túi thay vì ăn. Phía nhà hàng đã gọi công an, lập tức 2 người phụ nữ bị đưa về đồn, thông tin từ Sohu.

2 người phụ nữ ăn buffet từ trưa đến tối. Ảnh: Sohu

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về rất nhiều ý kiến. Đa số phê phán 2 người phụ nữ.

Trước đó, nhiều nhà hàng buffet tại Trung Quốc cũng từng gặp các tình huống tương tự.

Hồi tháng 3, tại Chiết Giang, một vụ việc cũng gây nhiều tranh cãi. 2 phụ nữ đưa 4 trẻ nhỏ đến ăn buffet, rồi âm thầm mang về nhà nhiều loại thực phẩm như ếch, lòng vịt, bò,... Họ bị phát hiện và bị tạm giữ hành chính. Người thân phải bồi thường 400 NDT (hơn 1,4 triệu đồng).

Cuối năm 2024 ở Thượng Hải, 2 phụ nữ ăn buffet với giá 159 NDT/người (hơn 500 nghìn đồng/người) nhưng lén lút bỏ đầy ba lô hải sản, thịt và đồ uống trị giá gần 400 NDT (hơn 1,4 triệu đồng). Ban đầu, họ phủ nhận hành vi nhưng cuối cùng phải thừa nhận và đã bị phạt.

2 vị khách lấy nhiều thịt cho vào ba lô. Ảnh: Sohu

Những hành vi như trên không chỉ khiến nhà hàng thiệt hại, mà còn cho thấy nhận thức lệch lạc, coi buffet như "cuộc chiến tính toán thiệt hơn". Họ quên mất rằng buffet là sự lựa chọn tự do trong khuôn khổ, chứ không phải “cơ hội để tích trữ”.