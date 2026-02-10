Diệu Nhi quá đỗi xinh đẹp

Diệu Nhi gia nhập "đường đua" áo dài Tết 2026

Diệu Nhi ngày càng xinh đẹp

Diệu Nhi vừa thực hiện bộ ảnh áo dài trước khi bước sang năm mới, tại đây cô có dịp nhìn lại 2025 của mình và gửi lời cảm ơn đến khán giả.

Gia nhập "đường đua" áo dài Tết năm nay, Diệu Nhi chọn hình ảnh nữ tính bất ngờ. Theo đó, cô mặc áo dài tông hồng pastel với kiểu dáng cổ bẻ lạ mắt.

Thiết kế trơn đơn giản nhưng với phần cổ đính kết, tay cài nút lại khiến người mặc trở nên nổi bật. Để phù hợp với trang phục áo dài, Diệu Nhi lựa chọn tóc dài tết lệch một bên, tôn lên gương mặt thanh tú cũng như dịu dàng của người phụ nữ.

Diệu Nhi tham gia đường đua áo dài du xuân

Điểm thu hút của Diệu Nhi không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái hoạt bát, duyên dáng, khiến cô nổi bật theo cách rất riêng trong showbiz Việt.

Thường xuất hiện với năng lượng hài hước nên những lần thay đổi phong cách của Diệu Nhi đều nhận được sự quan tâm. Bộ ảnh trước thềm Tết Bính Ngọ lần này cũng một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của nữ diễn viên.

Diệu Nhi biết ơn vì vẫn được cống hiến

Diệu Nhi ngày càng nhuận sắc

Nhìn lại năm 2025 của mình, Diệu Nhi biết ơn vì vẫn được cống hiến và nhận tình yêu thương của khán giả. "Năm vừa qua Nhi đã có nhiều trải nghiệm mới: lần đầu tiên được đứng trình diễn trên khấu hàng chục ngàn khán giả ở Chị Đẹp concert, lần đầu tham dự "Running Man" đối đầu với người thân. Nhi còn được trở lại "Sao nhập ngũ", gặp gỡ những người đồng đội cũ và mới. Hơn hết Nhi vẫn được khán giả yêu thương, ủng hộ" - cô nói.

Nhan sắc Diệu Nhi

Vắng bóng trên màn ảnh rộng năm qua nhưng Diệu Nhi vẫn xuất hiện đều đặn ở các show thực tế, tham dự sự kiện. Lần góp mặt của nữ diễn viên tại "Wechoice Awards" vừa qua cũng để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả.

Trái với visual quyến rũ, trưởng thành trên thảm đỏ, Diệu Nhi khi phát biểu trao giải lại mảng miếng khiến mọi người bật cười. Một số khán giả bình luận: "Tưởng mặc đồ đen là ngầu, ai ngờ chị hề nặng", "Diệu Nhi đi trao giải mà tưởng tiểu phẩm hài", Diệu Nhi không chiếm spotlight (tâm điểm gây chú ý), spotlight tự tìm tới chị",...

Chia sẻ về định hướng trong năm 2026, Diệu Nhi cho biết đã có những kế hoạch riêng, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ công bố cho khán giả. Nữ chính Gặp lại chị bầu "tung hint" có những bất ngờ dành cho người hâm mộ.

Bộ ảnh áo dài cuốn hút của Diệu Nhi

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Diệu Nhi vẫn giữ được sức hút và màu sắc riêng của mình. Cô ghi dấu ấn qua các phim "Gái già lắm chiêu", "Chị Mười Ba", "Ngày mai Mai cưới", "Anh trai yêu quái", "Bẫy ngọt ngào", "Gặp lại chị bầu"…

Nữ diễn viên úp mở thời gian tới sẽ trở lại với màn ảnh rộng ở những dự án ấn tượng hơn.