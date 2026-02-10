Diện mạo các khu 'đất vàng' bỏ hoang thành công viên dịp Tết

Bấm để lật

Ngay trung tâm TP HCM, khu đất số 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax, nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur trở nên thông thoáng, rực rỡ mảng xanh, sắc vàng cạnh đường hoa Nguyễn Huệ.

Một tháng trước, khu vực là bãi đất trống, thường sử dụng tổ chức sự kiện, vừa làm bãi gửi xe. Việc sử dụng khu đất làm công viên, vườn hoa là chủ trương chung của thành phố nhằm tạo nơi vui chơi cho người dân.

Khu đất được cải tạo thành công viên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Nơi này từng là công trình rộng 9.000 m2, hơn 130 năm tuổi bị tháo dỡ năm 2016 để xây trung tâm thương mại kết nối ga Metro số 1 nhưng đến nay chưa khởi công do vướng mắc thủ tục.

Nền công viên được lát gạch đá trang trí bắt mắt. Nhiều tiểu cảnh Tết Bính Ngọ, ghế ngồi được bài trí để phục vụ người dân, du khách dạo chơi, hóng mát, chụp hình lưu niệm.

Dắt con dạo chơi quanh công viên, chị Nguyễn Song Ngọc, ở quận 2 cũ, cho biết tranh thủ thời gian rảnh ngày cận Tết dắt con đi chơi: "Công viên ở đây đẹp, thoải mái, con tôi cũng thích chơi đùa", chị Ngọc nói.

Cách đó khoảng 500 m, khu đất số 8-12 Lê Duẩn với 4 mặt tiền, nằm đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn sát vách với Trung tâm thương mại Diamond Plaza, gần Nhà thờ Đức Bà cũng được cải tạo sau một thời gian bỏ hoang do vướng pháp lý.

Các tiểu cảnh xe ngựa, rơm, hoa tết... được bày trí ở khu vực này tạo hoài cổ, dân dã thu hút người dân vui chơi thưởng lãm.

Nổi bật ở phường Chợ Quán (quận 5 cũ) là khu công viên vừa được cải tạo trên đường Trần Phú - Trần Nhân Tông. Khu công viên này nằm trong khu đất rộng gần 31.000 m2, nằm tại vị trí đắc địa với 6 tuyến đường bao quanh gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Mẫn Đạt và Trần Nhân Tôn. Năm 2009, nơi này từng được cấp cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam để xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp nhưng đã dừng triển khai do có sai phạm.

Hiện một phần khu đất đã được cải tạo làm vườn hoa, công viên trang trí tiểu cảnh phục vụ tết Bính Ngọ. Một tháng trước, nơi đây um tùm cỏ dại, bên ngoài được rào bằng mái tôn cao khoảng 5 m.

Người dân chụp ảnh check in với linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 ở công viên phường Chợ Quán.

Ở khu vực quận 3 cũ, khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, cũng được cải tạo thành công viên mở cửa hơn hai tuần trước.

Khu đất nói trên rộng 14.400 m2, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nằm trên bốn mặt tiền Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Công trình có tổng vốn 1.850 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2028 nhưng nhiều năm qua vẫn bỏ trống. Đầu tháng 1, nơi đây được dỡ rào chắn, cải tạo thành công viên, vườn hoa.

Công viên được trải thảm cỏ xanh, trồng thêm cây kiểng và hoa. Nhiều mô hình ngựa kết từ cây xanh cũng được bố trí, tạo điểm nhấn trong khuôn viên.

Du khách chụp ảnh check in trước công viên số 8 Võ Văn Tần.

Ngoài khu đất trên, nhiều địa chỉ khác như: 2-4-6 Hai Bà Trưng; 33 Nguyễn Du; 87 Cống Quỳnh... cũng được tháo rào chắn làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, việc trưng dụng các khu đất bỏ trống làm công viên, vườn hoa tạm dịp Tết Bính Ngọ nhằm tăng không gian xanh, bổ sung sinh hoạt công cộng khu trung tâm. Thành phố triển khai theo hình thức xã hội hóa; khi hoàn tất pháp lý sẽ đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Vị trí 9 khu đất làm công viên, vườn hoa dịp Tết Bính Ngọ. Đồ họa: Tâm Thảo