Giá xăng dầu hôm nay: Bật tăng mạnh trong ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 17/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đồng loạt tăng gần 1 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/2: Bật tăng mạnh trở lại

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 50 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics tăng cao, dầu WTI giao ngay bán ra 63,7 USD/thùng, tăng 0,8 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,32% so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,56 USD/thùng, tăng 0,8 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,2% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu tuần qua biến động nên trong ngày hôm nay 17/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng 5,5% đến 5,6% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 8,8% đến trên 10%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent dao động quanh mức 67,8 USD/thùng vào thứ Hai sau khi ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp đầu tiên trong năm, khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran.

Điều này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, với việc Tổng thống Trump liên tục cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Cuối tuần qua, Iran đã ra tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân của mình nếu Washington áp đặt lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào một cảng Biển Đen của Nga trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine dự kiến ​​bắt đầu vào thứ Ba.

Bất chấp các yếu tố địa chính trị này, giá dầu vẫn chịu áp lực do nguồn cung toàn cầu dồi dào, với các báo cáo cho thấy một số quốc gia OPEC+ nhận thấy có dư địa để tiếp tục tăng nguồn cung vào tháng Tư. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng tái khẳng định dự báo về thặng dư đáng kể vào năm 2026 và hạ dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ.

Giá xăng dầu hôm nay 17/2: Giá xăng dầu trong nước biến động dữ dội

Giá xăng dầu hôm nay 17/2 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, ngày 12/2, trong đó giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh tăng đồng loạt, từ 120 đồng đến hơn 420 đồng/ lí, tuỳ loại.

Cụ thể:- Giá xăng E5RON92 tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.834 đồng/lít;- GIá xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá bán lẻ không cao hơn 19.298 đồng/lít;- Giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá bán lẻ không cao hơn 18.463 đồng/lít;- Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/lít;- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/02/2026 - 11/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/02/2026 và kỳ điều hành ngày 12/02/2026 là: 74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,354 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%); 76,580 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,334 USD/thùng, tương đương tăng 3,14%); 87,444 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,858 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%); 87,532 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,218 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 425,962 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,518 USD/tấn, tương đương tăng 3,78%).