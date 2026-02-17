Những siêu thị nào mở cửa xuyên Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân?

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều siêu thị đồng loạt điều chỉnh thời gian hoạt động, kéo dài giờ mở cửa và tăng cường nguồn cung nhằm phục vụ người dân.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp, hệ thống siêu thị này sẽ tăng cường thời gian hoạt động trong giai đoạn cao điểm từ ngày 10/2 đến 15/2/2026 (tức 23 - 28 tháng Chạp).

Vào ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp), toàn bộ hệ thống MM Mega Market sẽ phục vụ khách hàng đến 12h trưa. Sau đó tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.

Ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), hệ thống đóng cửa toàn quốc.

Trong hai ngày 18 - 19/2/2026 (Mùng 2 và Mùng 3 Tết), một số trung tâm trọng điểm sẽ mở cửa trở lại với khung giờ rút gọn tùy từng địa điểm.

Từ ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết), toàn bộ hệ thống siêu thị và kho giao hàng B2B chính thức hoạt động bình thường theo giờ tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, Trung tâm MM Mega Market An Phú (TP.HCM) sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong 6 ngày cao điểm Tết để đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa gia tăng.

Đây được xem là giải pháp linh hoạt nhằm giảm áp lực dồn khách vào một số khung giờ nhất định, đồng thời hỗ trợ các đơn vị kinh doanh, nhà hàng, khách sạn chủ động nguồn hàng phục vụ dịp lễ.

Cùng với MM Mega Market, hệ thống siêu thị GO! cũng công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, siêu thị mở cửa bình thường đến hết ngày 16/2/2026 (29 Tết), riêng ngày này sẽ đóng cửa sớm vào khoảng 12h trưa.

Ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết), toàn hệ thống nghỉ Tết.

Từ mùng 2 Tết (18/2/2026), siêu thị hoạt động trở lại từ 10h đến 22h;

Từ mùng 3 Tết (19/2/2026) trở đi, thời gian hoạt động trở lại bình thường.

Hệ thống siêu thị GO! mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán để phục vụ khách hàng. Thời gian mở cửa hoạt động từ 10h đến 22h.

Đại diện GO! cho biết, để phục vụ người dân trong giai đoạn cao điểm, hệ thống đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm.

Cụ thể, đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp trước 4–5 tháng để chốt sản lượng và cam kết đảm bảo nguồn cung ổn định xuyên kỳ nghỉ Tết. Hệ thống kho bãi được mở rộng, đồng thời tăng cường nhân sự nhằm phục vụ khách hàng chu đáo nhất.

Đặc biệt, phía siêu thị khẳng định cam kết không để xảy ra tình trạng "cháy hàng", nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu và mặt hàng mang tính thời vụ dịp trong và sau Tết.

Các nhà cung cấp đã có cam kết cụ thể về tiến độ giao hàng, bảo đảm kệ hàng luôn đầy đủ trong suốt cao điểm mua sắm.

Việc các hệ thống bán lẻ lớn chủ động kéo dài giờ mở cửa, tăng cường nhân lực và chuẩn bị nguồn cung dồi dào được kỳ vọng sẽ giúp người dân an tâm mua sắm, tránh tình trạng quá tải cục bộ trong những ngày cận Tết.