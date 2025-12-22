Bên trong nơi nuôi dưỡng giống ngựa triệu đô hiếm bậc nhất thế giới tại Việt Nam

Giữa không gian rộng lớn của Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia tại Vũ Yên (Hải Phòng), sự xuất hiện của chú ngựa Akhal Teke - một trong những giống ngựa đắt đỏ nhất thế giới - đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là lần hiếm hoi giống ngựa quý hiếm có giá trị hàng triệu USD mỗi con được nuôi dưỡng và chăm sóc bài bản tại Việt Nam.

Akhal Teke có nguồn gốc từ Trung Á, được xem là hậu duệ thuần chủng duy nhất còn tồn tại của giống ngựa Turkmene cổ đại.

Với thân hình cao lớn, dáng chạy thanh thoát và bộ lông ánh kim đặc trưng, Akhal Teke từ lâu được mệnh danh là “thiên mã” đẹp nhất thế giới.

Khi đứng thẳng, nhiều con cao gần 2 mét, trong khi chiều cao tính đến đỉnh u vai dao động từ 1,5 đến 1,6 mét, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển.

Akhal Teke là một trong những giống ngựa có giá trị kinh tế cao bậc nhất hiện nay, mức giá có thể lên tới hàng triệu USD, tương đương hơn 26 tỷ đồng mỗi con.

Tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, từ đầu năm 2024, nhiều con Akhal Teke và các giống ngựa quý khác đã được đưa về nuôi dưỡng.

Hiện nơi đây chăm sóc tổng cộng 98 con ngựa. Mỗi con đều có tên gọi riêng, được cấp hộ chiếu và lý lịch trong hệ thống quản lý ngựa quốc tế, cho thấy quy trình quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Chế độ chăm sóc dành cho giống ngựa triệu đô này được xây dựng theo tiêu chuẩn cao. Thức ăn chính là cỏ nhập khẩu, chi phí trung bình khoảng 500.000 đồng mỗi ngày cho một con. Bên cạnh đó, các chú ngựa được theo dõi sức khỏe thường xuyên, khám định kỳ và sử dụng thuốc theo chỉ định của đội ngũ chuyên môn.

Ngoài Akhal Teke, nơi đây còn nuôi dưỡng nhiều giống ngựa hiếm khác như Quarter, Fresian hay Pony. Học viện hiện triển khai các tour tham quan và tour dạy cưỡi ngựa, dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh giống ngựa.

Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, mô hình này đang từng bước giúp Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia khẳng định vị thế là một trong những trung tâm cưỡi ngựa quy mô, chất lượng cao tại Việt Nam, sánh ngang với nhiều học viện cưỡi ngựa danh tiếng trên thế giới.