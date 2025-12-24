5 loài chim được giới siêu giàu chọn làm thú cưng, có con đắt hơn cả siêu xe, giá trị lên đến hàng tỷ đồng

Trong thế giới của giới siêu giàu, thú cưng không chỉ là bạn đồng hành mà còn là sự khẳng định về đẳng cấp, gu thẩm mỹ và cả quyền lực tài chính. Nếu chó cảnh thuần chủng hay mèo hiếm đã trở nên quen thuộc, thì những loài chim quý hiếm, có giá trị lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, mới thực sự là “cuộc chơi” chỉ dành cho giới thượng lưu.

Dưới đây là 5 loài chim được giới siêu giàu trên thế giới lựa chọn làm thú cưng - những loài có mức giá khiến nhiều người choáng váng, thậm chí đắt hơn cả siêu xe tiền tỷ.

Vẹt đuôi dài Macaw

Hyacinth Macaw được mệnh danh là loài vẹt lớn nhất thế giới, với sải cánh có thể chạm mốc 1,5 mét. Toàn bộ cơ thể phủ một màu xanh cobalt rực rỡ, điểm nhấn là vòng da vàng quanh mắt và mỏ, tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa quyền uy.

Điều khiến Hyacinth Macaw trở thành “báu vật sống” không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở trí thông minh vượt trội. Chúng có khả năng ghi nhớ, bắt chước giọng nói con người, hiểu mệnh lệnh và thậm chí tạo mối liên kết cảm xúc rất mạnh với chủ nhân. Tuổi thọ của loài vẹt này có thể lên tới 50-60 năm, khiến việc sở hữu chúng được ví như một “khoản đầu tư dài hạn” về tinh thần.

Chúng có bộ lông màu xanh cobalt nổi bật, vòng lông vàng sáng quanh mắt và một cái đuôi dài cong màu đen. Đặc biệt, chúng có chiếc mỏ rất cứng, có khả năng mổ xuyên qua cả vỏ dừa.

Giá của một cá thể Hyacinth Macaw trên thị trường quốc tế dao động từ 10.000-30.000 USD (tương đương 250-750 triệu đồng), tùy vào thời gian huấn luyện và độ tuổi. Có một số cá thể lai hiếm có giá lên đến hàng tỷ đồng.

Những cá thể được nhân giống trong môi trường kiểm soát, có giấy tờ bảo tồn đầy đủ, thường được các tỷ phú ở Mỹ, Trung Đông và châu Âu săn đón. Loài chim này thường được nuôi trong các biệt thự rộng lớn, khu nghỉ dưỡng riêng hoặc trang trại sinh thái cao cấp, nơi có không gian bay lượn và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt.

Chim công trắng

Chim công từ lâu đã là biểu tượng của quyền lực, sự giàu sang và vẻ đẹp hoàng gia. Tuy nhiên, công trắng - biến thể cực hiếm của loài công mới thực sự là “báu vật” trong mắt giới thượng lưu.

Khác với công xanh hay công ngũ sắc, công trắng sở hữu bộ lông trắng muốt, tinh khiết, đặc biệt nổi bật khi xòe đuôi. Trong nhiều nền văn hóa Á Đông và Trung Đông, công trắng được xem là linh vật mang lại sự bảo hộ, thanh khiết và thịnh vượng.

Giá của một cặp công trắng thuần chủng có thể dao động từ 500 triệu đến hơn 2 tỷ đồng, thậm chí cao hơn nếu là cá thể hiếm, khỏe mạnh và có phả hệ rõ ràng.

Đối với giới siêu giàu, công trắng không chỉ là thú cưng mà còn là “tác phẩm nghệ thuật sống”, góp phần nâng tầm giá trị bất động sản và thể hiện đẳng cấp chủ nhân.

Tại Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, chim công trắng cũng bắt đầu xuất hiện trong giới nuôi chim cảnh cao cấp. Một số trang trại sinh thái và cơ sở gây nuôi được cấp phép ở các tỉnh như TP.HCM, Lâm Đồng, Ninh Bình hay khu vực ven Hà Nội đã thuần chủng và lai tạo thành công chim công trắng.

Nhờ thích nghi tốt với khí hậu, những cá thể này có sức khỏe ổn định, bộ lông đạt độ trắng đều, được giới nhà giàu, chủ khu nghỉ dưỡng và biệt thự sân vườn lớn săn đón. Dần dần, chim công trắng không chỉ là thú chơi hiếm mà còn trở thành vật nuôi biểu trưng cho sự sang trọng, đẳng cấp trong tầng lớp thượng lưu.

Vẹt Palm Cockatoo

Palm Cockatoo là một trong những loài vẹt kỳ lạ và hiếm nhất thế giới. Chúng gây ấn tượng với bộ lông đen xám, mào dựng cao và đôi má đỏ nổi bật. Nhưng điều khiến Palm Cockatoo trở nên đặc biệt là khả năng sử dụng công cụ: chúng biết dùng que gõ nhịp lên thân cây để “đánh trống”, một hành vi hiếm thấy trong thế giới động vật.

Sự thông minh, cá tính mạnh và tính cách độc lập khiến Palm Cockatoo trở thành thú cưng “khó chiều”, chỉ phù hợp với những người thực sự đam mê và có điều kiện chăm sóc. Giá của một cá thể Palm Cockatoo có thể lên tới 150.000-250.000 USD (khoảng 3,7-6 tỷ đồng).

Loài chim này thường được nuôi trong các biệt thự nhiệt đới hoặc khu bảo tồn tư nhân tại Úc, Mỹ và một số quốc gia châu Âu, nơi có khí hậu và không gian phù hợp.

Chào mào đột biến

Chào mào đột biến đang dần trở thành một “hiện tượng” trong giới chơi chim cảnh cao cấp, nơi giá trị không còn nằm ở giọng hót đơn thuần mà ở sự độc bản và hiếm có.

Khác với chào mào thông thường, chào mào đột biến sở hữu những đặc điểm gene hiếm gặp như bạch tạng toàn phần, bán bạch tạng, mắt đỏ ruby, lông trắng tuyết, vàng nhạt hoặc loang màu bất quy tắc. Chính sự khác biệt ấy khiến mỗi cá thể gần như là duy nhất, khó sao chép hay nhân bản hoàn toàn giống nhau.

Điểm thú vị của chào mào đột biến không chỉ nằm ở ngoại hình “lạ mắt”, mà còn ở yếu tố may mắn và phong thủy. Trong quan niệm của nhiều người chơi chim lâu năm, chim đột biến tượng trưng cho sự khác biệt, sinh khí mới và vận may hiếm gặp. Vì vậy, sở hữu một chú chào mào đột biến đẹp, khỏe mạnh được xem là thể hiện đẳng cấp ngầm của chủ nhân.

Giá trị của chào mào đột biến trên thị trường có thể dao động rất lớn, từ vài chục triệu đồng cho những cá thể đột biến nhẹ, cho đến hàng trăm triệu đồng với các dòng bạch tạng hoàn chỉnh, mắt đỏ, dáng đẹp và giọng ổn định.

Một số trại chim và người chơi lâu năm ở Việt Nam đã lai tạo, chăm sóc thành công các dòng chào mào đột biến đảm bảo sức khỏe và khả năng thích nghi. Từ thú chơi tao nhã, chào mào đột biến đang dần bước vào “vùng” thú cưng cao cấp, nơi giá trị không chỉ đo bằng tiền, mà bằng độ hiếm và sự độc nhất.

Chim ưng Saker

Ở Trung Đông, chim ưng Saker không đơn thuần là một loài chim săn mồi, mà là biểu tượng sống của địa vị, quyền lực và truyền thống quý tộc kéo dài hàng nghìn năm.

Từ xa xưa, văn hóa săn bắn cùng chim ưng đã gắn liền với đời sống của các bộ tộc du mục Ả Rập, theo thời gian, chim ưng không còn giữ vai trò “kiếm ăn” cho con người, mà trở thành thú cưng thượng hạng và một môn thể thao đặc quyền của giới siêu giàu.

Trong số các loài chim ưng, Saker được xếp vào nhóm đắt đỏ bậc nhất thế giới nhờ tốc độ, sức bền và khả năng săn mồi vượt trội. Giá của một cá thể chim ưng tại các quốc gia như UAE hay Qatar thường dao động khoảng 14 triệu đến gần 500 triệu đồng/con, tùy giống, khả năng bay nhanh hay săn đường dài. Với những cá thể thuần chủng, được huấn luyện bài bản, mức giá còn có thể cao hơn rất nhiều.

Thú chơi chim ưng tại Trung Đông được đẩy lên đỉnh cao khi gắn với các giải đấu quy mô lớn. Ngoài thi đấu tốc độ và săn mồi, chim ưng còn có cả các cuộc thi “sắc đẹp”, được chấm điểm kỹ lưỡng về hình thể, màu lông, cánh, chân và thần thái.

Đáng chú ý, chim ưng ở Trung Đông còn được cấp hộ chiếu riêng, đủ điều kiện ngồi khoang hạng nhất trên máy bay. Không dừng lại ở đó, nhiều quốc gia trong khu vực còn xây dựng bệnh viện chuyên biệt cho chim ưng, với phòng mổ, khám mắt và đội ngũ bác sĩ riêng.