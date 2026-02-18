Nhà 45 m2 linh hoạt của cặp đôi thiết kế đồ họa

Căn hộ rộng 45 m2, tọa lạc tại Milan (Italy), thuộc sở hữu của cặp đôi làm thiết kế đồ họa. Căn nhà được cải tạo với mục tiêu tạo không gian thoáng, dễ sử dụng, thay vì phân chia công năng cứng nhắc.

Sau cải tạo căn hộ không mở rộng diện tích nhưng tăng khả năng sử dụng nhờ thiết kế linh hoạt, hạn chế vách ngăn và ưu tiên đồ nội thất đa năng. Không gian được tổ chức theo thói quen sinh hoạt thực tế, cho phép chuyển đổi nhanh giữa làm việc, sinh hoạt và tiếp khách trong diện tích 45 m2.

Khu vực lối vào được thiết kế như một hành lang dài, đóng vai trò trục giao thông chính. Tại đây, kiến trúc sư bố trí hệ kệ nhôm treo trần chạy suốt chiều dài căn hộ, dùng lưu trữ sách và vật dụng cá nhân.

Phía đối diện là mảng tường trưng bày poster, tranh đồ họa của bạn bè, đối tác, tạo thành không gian trưng bày liên tục từ cửa vào đến khu sinh hoạt chung.

Khu vực đầu hành lang tích hợp thêm kệ thấp để giày, áo khoác, chìa khóa.

Khu bếp nằm liền kề hành lang, sử dụng hệ tủ thép không gỉ chạy dọc tường.

Toàn bộ bếp được tổ chức theo một trục thẳng, tích hợp lò nướng, tủ lạnh cỡ nhỏ và ngăn lưu trữ kín. Bếp từ có hút mùi âm, giúp loại bỏ máy hút truyền thống và giữ bề mặt tường phía trên trống hoàn toàn.

Khoảng tường trống này được sử dụng làm màn chiếu vào buổi tối. Hệ kệ kim loại độc lập ở phía đối diện vừa làm kho thực phẩm, vừa đặt máy chiếu, cho phép vận hành linh hoạt từ khu bếp đến sofa.

Không gian ăn uống và tiếp khách được tổ chức trên cùng một mặt bằng với bếp. Trung tâm là bàn ăn thiết kế riêng, gắn bánh xe để dễ di chuyển.

Mặt bàn có thể lật hai mặt xanh - vàng, cho phép thay đổi theo mục đích sử dụng.

Ghế sofa được thiết kế hạ lưng tựa để chuyển thành giường khi có khách ở lại.

Phòng ngủ giữ bố cục đơn giản, ưu tiên công năng. Sàn được sơn xanh lá đậm, tạo cảm giác tách biệt so với sàn xanh lam ở khu hành lang. Tủ quần áo chạy dọc tường, đáp ứng nhu cầu lưu trữ cơ bản.

Hệ rèm và cửa chớp giúp kiểm soát ánh sáng tự nhiên. Phần diện tích phía trên tủ vẫn được để trống, gia chủ dự kiến bổ sung giải pháp lưu trữ trong giai đoạn sau.

Phòng tắm sử dụng gạch vuông nhỏ màu trắng, mạch đen, phủ toàn bộ sàn và tường. Máy giặt và vật dụng vệ sinh được che bằng rèm đỏ thay cho cửa, giúp tránh va chạm trong không gian hẹp.

Các chi tiết lưu trữ được treo cao khỏi sàn để giảm cảm giác chật. Phòng tắm vẫn bố trí đầy đủ thiết bị cơ bản, phù hợp thói quen sinh hoạt của gia chủ.