Thủy quái dài 10-13 m đang bơi lội ngoài khơi Tây Úc

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Environmental DNA, một cuộc thám hiểm đại dương đã tiết lộ dấu vết của những con thủy quái "dài hơn cả xe buýt trường học" đang ẩn nấp tại 2 hẻm núi ngầm Cape Range và Cloates ngoài khơi Tây Úc, cách TP Perth khoảng 1.200 km về phía Bắc.

Kết quả phân tích DNA cho thấy đó là loài mực khổng lồ Architeuthis dux, một trong những thủy quái khủng khiếp nhất trong các đại dương ngày nay.

Mực khổng lồ là một trong những loài thủy quái đáng sợ nhất đại dương - Ảnh: ĐẠI HỌC CURTIN

Theo SciTech Daily, phát hiện đến từ cuộc thám hiểm đa quốc gia do Bảo tàng Tây Úc dẫn đầu, sử dụng tàu nghiên cứu R/V Falkor của Viện Hải dương học Schmidt (Mỹ).

Các nhà khoa học đã đem về hơn 1.000 mẫu vật từ độ sâu lên tới 4.510 mét. Chúng được phân tích trong cuộc nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Curtin (Úc).

Họ đã sử dụng DNA môi trường (eDNA), là vật liệu di truyền được động vật tự nhiên thải ra nước biển, để xác định các loài sống trong môi trường đại dương sâu này mà không cần quan sát hoặc bắt giữ chúng trực tiếp.

Phương pháp này đã giúp họ xác định được 226 loài thuộc 11 nhóm động vật chính đang trú ngụ tại các hẻm núi ngầm này, bao gồm các loài cá biển sâu quý hiếm, mực ống, động vật có vú biển, động vật ruột khoang và động vật da gai.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là dấu vết di truyền của mực khổng lồ Architeuthis dux ở cả 2 hẻm núi, xuất hiện trong 6 mẫu riêng biệt.

Các tác giả cho biết mực khổng lồ có thể dài tới 10-13 m, hơn cả một chiếc xe buýt trường học tại Úc. Chúng nặng từ 150-275 kg, có đôi mắt khổng lồ đường kính lên tới 30 cm.

Ngoài con thủy quái này, eDNA cũng tiết lộ một số loài khổng lồ khác như các loài cá voi lặn sâu, bao gồm cá nhà táng lùn (Kogia breviceps) và cá voi mỏ Cuvier (Ziphius cavirostris).