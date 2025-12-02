Khách xếp hàng để được vào trộm quýt, chủ vườn kiếm bộn

Mời khách vào vườn trộm quýt, chủ vườn bán hàng trăm kg/đêm

Trong đêm tối, trong vườn quýt le lói những tia đèn pin đan xen, có tiếng người chạy nhảy và cười đùa rôm rả. Ở một góc, chú chó canh vườn nằm gục xuống cỏ, thở hổn hển.

"Dừng lại! Bắt được rồi! Đừng chạy!", ánh đèn pin chiếu thẳng vào "tên trộm quýt", còn chủ vườn vừa dắt theo chú chó, vừa hét và đuổi theo. Mọi người chạy tán loạn, nhưng điều kỳ lạ là tiếng cười vẫn vang vọng khắp không gian.

Ảnh: Red Star News

Hóa ra, đây là hoạt động "ăn trộm quýt tự phục vụ" với giá 8,8 NDT (32.000đ)/người, do một vườn cây ăn quả ở thị trấn Diên Gia, huyện Lạc Giang, Đức Dương (Trung Quốc) mở ra, thu hút đông đảo người tham gia.

Ông Chuan chủ vườn cho biết, hoạt động này có cách tham gia rất đơn giản. Sau khi đóng phí vào cửa 8,8 NDT (32.000đ), người chơi có thể ăn bao nhiêu quýt tùy thích trong vườn. Nếu không bị bắt trong quá trình “ăn trộm”, họ có thể mang quýt đã hái được về nhà với giá 4 NDT (14.500đ)/kg. Nếu bị “tóm được”, họ sẽ bị tính phí 6 NDT (21.700đ)/kg.

Ảnh: Red Star News

Sau khi trò chơi bắt đầu, có người nhanh chóng lẻn vào vườn cây ăn quả. Trong nhóm trò chuyện, quản trị viên cảnh báo: "Mọi người cẩn thận ẩn núp! Chủ vườn đã lên đường!"

Trong bóng tối, chủ vườn ung dung dắt chó đi và bắt đầu tìm “kẻ trộm”. Trong vườn, du khách tắt đèn màn hình điện thoại và bắt đầu "trộm quýt".

Cô Chen, một trong 30 người tham gia đầu tiên cho biết, hoạt động này đã mang lại cho cô sự hỗ trợ về mặt tinh thần.

“Cảm giác thật tuyệt! Trời tối quá. Chị gái tôi và tôi thậm chí còn bị rơi xuống mương vì đến nhầm chỗ”.

Sau đó, cô Chen cũng đề xuất với chủ vườn nên đặt biển cảnh báo ở các khu vực có mương rãnh để tránh du khách bị trượt ngã, và đặt thêm biển báo ở những vườn có quả chưa chín để tránh du khách hái nhầm quả, gây lãng phí.

Đáp lại đề xuất của cô Chen, ông Chuan đã lắp thêm biển cảnh báo ở những nơi nguy hiểm và bổ sung thêm một số đèn chiếu sáng.

Ảnh: Red Star News

Hiện tại, vườn quýt rộng hơn 150 mẫu này đang vào mùa thu hoạch cao điểm, thu hút rất nhiều du khách từ các vùng lân cận. Để nâng cao trải nghiệm rượt đuổi, vườn cây ăn quả không chỉ sắp xếp cho chó con tham gia “bắt trộm” mà còn nâng cấp các thiết bị như quét ảnh nhiệt, biến cuộc truy lùng giả tưởng trở nên chân thật hơn.

Ông Chuan bận rộn không ngơi tay, đến nỗi không có thời gian ngủ khi bán được hàng trăm kg quýt mỗi đêm.

Được biết, vườn dự kiến mở cửa phục vụ các hoạt động ba buổi tối mỗi tuần từ thứ Sáu đến Chủ Nhật. Khách đến theo nhóm vào các thời điểm khác có thể đặt chỗ trước, có thể ​​mở cửa đến cuối năm. Trong hai ngày đầu mở cửa, vườn đã thu hút hơn 30 khách đến mỗi đêm. Người chơi có thể lập nhóm hoặc chơi đơn lẻ tùy nhu cầu.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm cho người chơi và "bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia và trang trại", ông Chuan liên tục cải thiện hệ thống hoạt động nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông luôn lắng nghe ý kiến ​​đóng góp và sẽ liên tục điều chỉnh nội dung hoạt động dựa trên đề xuất của du khách.

Chẳng hạn, bạn có thể đi tìm một tờ giấy A4 có ghi nội dung đặc biệt để được nhận 2,5kg quýt miễn phí và giao tận nhà. Hoặc, nếu bạn đăng bài với nội dung "Tôi bị bắt quả tang ăn trộm quýt" trên mạng xã hội và nhận được 10 lượt thích, bạn sẽ được coi là không bị bắt và được hưởng mức giá ưu đãi là 4 NDT (14.500đ) cho một kg.