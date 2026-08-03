Phát hiện khối vàng nặng tới 45 tấn trên núi, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa hiện trường

Phát hiện khối vàng nặng tới 45 tấn trên núi, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường

Công nhân phát hiện khối vàng nặng 45 tấn gây chấn động

Nằm giữa dãy núi thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Suichang Gold Mine là một trong những mỏ vàng cổ nổi tiếng với lịch sử khai thác kéo dài từ thời Đường - Tống đến Minh - Thanh. Đến cuối những năm 1990, trong quá trình phục dựng hệ thống hầm mỏ và mở rộng khảo sát địa chất, các công nhân đã phát hiện một khối quặng vàng khổng lồ nằm sâu trong lòng núi.

Dưới ánh sáng, bề mặt khối quặng phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Với trọng lượng lên tới 45 tấn, đây được xem là khối quặng vàng lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới vào thời điểm đó.

Thông tin về phát hiện đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng. Chính quyền huyện Suichang lập tức phong tỏa khu vực nhằm bảo đảm an toàn và giữ nguyên hiện trạng khối quặng. Các chuyên gia địa chất được điều động tới hiện trường để khảo sát địa tầng, phân tích hàm lượng vàng, bạc trong quặng, đồng thời đánh giá mức độ ổn định của vách núi trước khi triển khai phương án đưa khối quặng ra khỏi lòng đất.

Do kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn, việc di chuyển khối quặng trở thành một thách thức chưa từng có. Nhiều đơn vị kỹ thuật đã phối hợp gia cố đường hầm, lắp đặt hệ thống cẩu thép cùng đường ray tạm để vận chuyển khối quặng nặng hàng chục tấn ra ngoài an toàn.

Sau nhiều ngày triển khai, khối quặng được đưa ra khỏi hầm thành công và trở thành hiện vật trung tâm tại khu trưng bày của công viên, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về các mạch vàng cổ ở Suichang.

Khối quặng vàng 45 tấn hiện được trưng bày ngay khu vực trung tâm công viên

Tuy nhiên, khối quặng 45 tấn (trị giá hơn 44.000 tỷ đồng tại thời điểm đó) chỉ là một phần trong giá trị của khu mỏ. Suichang vẫn bảo tồn hàng trăm đường hầm cổ xuyên sâu vào lòng núi, nhiều lối đi có kích thước đủ rộng để xe vận chuyển hiện đại lưu thông. Trên các vách đá vẫn còn lưu giữ rõ dấu tích khai thác thủ công từ hàng trăm năm trước, phản ánh trình độ kỹ thuật đáng chú ý của những người thợ mỏ cổ đại.

Khối vàng 45 tấn hiện ra sao?

Hơn 30 năm sau phát hiện gây chấn động năm xưa, Suichang Gold Mine hiện đã trở thành Công viên Mỏ vàng Quốc gia Suichang, một điểm đến du lịch, nghiên cứu và bảo tồn địa chất nổi tiếng của Trung Quốc.

Nơi đây được vận hành như một "bảo tàng khai mỏ sống", cho phép du khách tìm hiểu quy trình khai thác vàng hiện đại, đồng thời trực tiếp tham quan hệ thống hầm mỏ từ thời Đường - Tống đã được gia cố an toàn.

Một báo cáo công bố năm 2024 cho biết mỏ đã chuyển từ phương pháp khai thác thu hẹp truyền thống sang công nghệ lấp bù, giúp giảm nguy cơ sụt lún, bảo vệ địa hình tự nhiên và hạn chế tối đa tác động đến hệ thống đường lò cổ nằm đan xen trong lòng núi. Báo cáo đánh giá Suichang là mô hình tiêu biểu trong việc kết hợp giữa khai thác khoáng sản hiện đại với bảo tồn di sản công nghiệp.

Hiện nay, khối quặng vàng nặng 45 tấn được đặt ngay khu vực trung tâm của công viên và trở thành điểm tham quan nổi bật nhất. Giá trị lớn nhất của hiện vật nằm ở cấu trúc khoáng học đặc biệt cũng như những thông tin quý giá mà nó mang lại về lịch sử khai khoáng cổ đại của Suichang. Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là "biểu tượng vàng" của công viên, không chỉ bởi kích thước đồ sộ mà còn bởi những giá trị khoa học và lịch sử mà nó lưu giữ.

Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất địa phương, Suichang không chỉ nổi tiếng bởi trữ lượng vàng mà còn bởi những bí ẩn về kỹ thuật khai khoáng cổ vẫn chưa được giải đáp hoàn toàn.

Đến nay, khối quặng vàng khổng lồ vẫn là biểu tượng của Suichang, thu hút đông đảo du khách và giới nghiên cứu đến tìm hiểu về một trong những mỏ vàng có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc.