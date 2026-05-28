Ngư dân trúng đậm luồng cá vàng dâng 'hiếm khi xuất hiện'

Những ngày này, khi vươn khơi nhiều ngư dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm nhiều mẻ hải sản giá trị cao, mang lại nguồn thu lớn. Đặc biệt, tàu cá của anh Lê Văn Tĩnh (SN 1994, trú tổ dân phố Tam Hải 2) vừa khai thác được hơn 1 tấn cá vàng dâng trên vùng biển Quảng Trị, mang về nguồn thu trên 300 triệu đồng.

Theo ngư dân Lê Văn Tĩnh, cá vàng dâng hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện thì chúng di chuyển theo đàn lớn, vào ban đêm cá bơi cách mặt nước 1-2m, rọi đèn thấy lấp lánh màu vàng óng ánh. Cá thường sinh sống, ẩn nấp tại những khu vực đá ngầm, rạn san hô.

Đàn cá vàng dâng này được thuyền của ngư dân phát hiện thông qua hệ thống máy dò. Khi phát hiện, các thuyền viên nhanh chóng thả lưới vây bắt và chỉ sau thời gian ngắn đã thu được sản lượng hơn 1 tấn cá, trong đó con cá có cân nặng lớn nhất 20kg.

Theo chia sẻ của ngư dân, để đánh bắt được loài cá này, ngoài có đủ phương tiện, nhân lực, đòi hỏi ngư dân phải có trình độ tay nghề cao, nhớ tường tận các vị trí địa hình địa vật khu vực dưới đáy biển. Đặc biệt cá vàng dâng là loài quý hiếm, rất khó đánh bắt, vì thế giá trị kinh tế rất cao.

Sau khi được đưa vào bờ, số cá đánh bắt được thương lái chờ sẵn thu mua ngay tại chỗ với giá dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/kg.

Cá vàng dâng còn có tên cá chim vây vàng hay cá vàng dương, là loài hải sản đặc sản, thường được xếp vào nhóm "tứ quý ngư" gồm cá chim, cá thu, cá nhụ và cá đé. Loài cá này có thân dẹt hình thoi, vây màu vàng óng, thịt trắng, béo, thơm và ít xương. Cá thường được chế biến thành các món nướng, hấp, lẩu hoặc gỏi.

Theo ngư dân Lê Văn Tĩnh, việc đánh bắt trúng đậm mẻ cá vàng dâng lần này được xem là may mắn lớn, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng nên ai nấy đều rất phấn khởi. Anh Tĩnh cho biết, khoảng 3 năm trước cũng từng trúng hơn 3 tấn cá vàng dâng, thu về khoảng 600 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Hải Ninh cho biết, cá vàng dâng là loài hải sản có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, thường di chuyển theo đàn lớn. Vì vậy, khi ngư dân đánh bắt đúng luồng cá, sản lượng thu được có thể lên tới hàng tấn. Tuy nhiên, không phải chuyến ra khơi nào cũng gặp may mắn như vậy.