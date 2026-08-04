Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Thế giới giảm mạnh, trong nước sắp điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 3/8 giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua. Giá dầu Brent đã mất mốc 85 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 3/8, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 4,73%, xuống còn 83,77 USD/thùng. Giá dầu WTI hạ 5,1%, xuống còn 80,34 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/8), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h46' ngày 4/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 83,77 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 79,86 USD/thùng, giảm 0,6% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc tấn công mới vào Iran, nhằm đạt được một thỏa thuận nhanh chóng để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran và mở lại eo biển Hormuz.

Ông Trump tuyên bố vào tối 1/8 trên nền tảng Truth Social của mình rằng Iran và các nước Trung Đông khác đã yêu cầu thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận dẫn đến việc mở cửa trở lại "ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện" eo biển Hormuz và "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran".

Trong khi đó, ngày 3/8, phía Iran khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ và cũng chưa lên kế hoạch cho các cuộc gặp sắp tới, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Trump trước đó rằng hai bên sẽ nối lại đối thoại ngay trong chiều cùng ngày.

Theo giới phân tích, việc Tổng thống Mỹ liên tục thay đổi thông điệp về Iran đang khiến biến động trên thị trường dầu ngày càng mạnh.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Dù giá dầu đã giảm nhưng thị trường năng lượng vẫn đang đối mặt với rủi ro nguồn cung hiện hữu.

Dữ liệu theo dõi tàu biển được công bố vào ngày 3/8 cho thấy, 6 tàu chở dầu treo cờ Saudi Arabia trong những ngày gần đây đã phải đổi hướng tại Vịnh Aden và chuyển sang hành trình vòng qua miền Nam châu Phi, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn đe dọa tấn công các tàu vận tải của Saudi Arabia. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giữa Iran và Oman đã chậm lại sau các báo cáo về những vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Một tàu chở naphtha của Nga treo cờ Panama đã tìm cách đi qua eo biển Bab el-Mandeb trong tuần cuối tháng 7, nhưng sau đó phải đổi hướng đi vòng qua châu Phi.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Arab Saudi, đồng thời là một trong những thành viên chủ chốt của liên minh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).

Việc xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Ukraine khiến những đợt tăng hạn ngạch sản lượng của OPEC+ trong phần lớn năm nay chưa thể chuyển thành nguồn cung bổ sung thực sự cho thị trường.

OPEC+ hôm 2/8 đã thông qua kế hoạch nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày từ tháng 9, qua đó hoàn tất lộ trình dỡ bỏ một phần các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện trước đây.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (4/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 30/7, giá xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Còn giá dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.