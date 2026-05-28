Cá tra dầu kích thước khổng lồ là cá gì, con cá tra dầu nặng nhất từng bắt được ở sông Mê Kông nặng bao nhiêu kg?

Cá tra dầu (tên khoa học: Pangasianodon gigas) thuộc họ Cá tra (Pangasiidae). Điểm đặc trưng nhất của loài này là kích thước cực kỳ lớn, khi trưởng thành có thể dài đến 3m và nặng trên 300kg. Về ngoại hình, cá có đầu to và dẹt, miệng rộng với hai sợi râu nhỏ ở hàm trên, da trơn và không có răng ở cá trưởng thành.

Cá tra dầu là một loài cá nước ngọt khổng lồ, được biết đến là một trong những loài cá xương lớn nhất thế giới.

Đây là loài đặc hữu của lưu vực sông Mê Kông. Chúng từng xuất hiện ở khắp các quốc gia, lưu vực sông lớn, trong đó có hạ lưu sông Lan Thương (địa phận Trung Quốc); trung và hạ lưu sông Mê Kông, địa phận Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Do cá tra dầu là loài động vật quý hiếm và được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt (động vật có nguy cơ tuyệt chủng, động vật nguy cấp có tên trong danh mục sách Đỏ Thế giới) nên việc đánh bắt, mua bán các cá thể tự nhiên hiện nay là hành vi vi phạm pháp luật tại nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam.

Các con cá tra dầu kích thước lớn bị bắt lưới thường được khuyến khích thả về tự nhiên hoặc chuyển giao cho các cơ quan nghiên cứu bảo tồn.

Một điều bất ngờ đối với loài cá sông khổng lồ này là, dù có kích thước lớn và thường được ngư dân ví như "quái ngư, thủy quái" nhưng cá tra dầu lại là một trong các loài cá lớn chuyên ăn thức ăn thực vật.

Khi còn nhỏ: Cá con có thể ăn các loài động vật phù du hoặc giáp xác nhỏ, nhưng sẽ chuyển dần sang ăn thực vật khi lớn lên.

Khi trưởng thành: Chúng chủ yếu ăn các loại tảo và thực vật thủy sinh dưới đáy sông. Do không có răng, chúng "nạo" tảo từ các bề mặt đá hoặc lọc thức ăn trong nước.

Ở Việt Nam, cá tra dầu kích thước lớn thường được tìm thấy tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trên hai con sông chính:

Sông Tiền: Các khu vực thuộc tỉnh An Giang (như huyện An Phú, Tân Châu) thường ghi nhận người dân đánh bắt được những cá thể nặng từ 100kg đến hơn 200kg.

Sông Hậu: Đây cũng là địa điểm thường xuyên xuất hiện cá tra dầu khổng lồ di cư từ phía Campuchia xuống.

Chỉ thấy cá tra dầu ở vùng thượng nguồn, nhiều nhất là tỉnh An Giang, Đồng Tháp, càng về hạ nguồn các hiếm thấy.

Con cá tra dầu kích thước lớn nhất, trọng lượng nặng nhất đánh bắt trên sông Mê Kông từng biết đến

Con cá tra dầu kích thước lớn nhất, trọng lượng nặng nhất đánh bắt được trên dòng sông Mê Kông là con cá tra dầu do ngư dân Camphuchia giăng lưới dính ở Biển Hồ. Con cá tra dầu khổng lồ nhất này được một nhà hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội mua thành công và vận chuyển về Việt Nam.

Tối ngày 9/12/2016, Chủ nhà hàng ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, con cá tra dầu nặng gần 300kg này là là con cá sông “khủng”, con cá khổng lồ nhất được đưa về Việt Nam.

Cá tra dầu nặng gần 300kg này được mua từ một ngư dân đánh bắt ở Biển Hồ (Campuchia) với giá 500 triệu đồng và vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dụng chở về Việt Nam. Sau đó vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội.

Đây là con cá tra dầu kích thước lớn thứ 2, trọng lượng nặng thứ 2 từng được đánh bắt trên sông MêKông. Con cá tra dầu khổng lồ này dính lưới ngư dân vùng Biển Hồ bên Campuchia, được chủ nhà hàng ở thành phố Long Xuyên mua và vận chuyển về Việt Nam. Con cá tra dầu này nặng 247kg. Ảnh: Báo An Giang.

Sáng 11/12/2013 (cách đây 13 năm), Nhà hàng Hai Lúa, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ, nay là địa phận phường Long Xuyên, tỉnh An Giang mới (sau sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập địa phận hành chính) mua được cá tra dầu nặng 247kg.

Đây là con cá tra dầu kích thước lớn thứ 2 từng được biết tới, trọng lượng nặng thứ 2 từng được biết tới trên dòng sông MêKông mà ngư dân đánh bắt được.

Với con cá tra dầu kích thước lớn thứ 2, cân nặng lớn thứ 2 từ trước tới nay này, Quản lý Nhà hàng Hai Lúa lúc bấy giờ cho biết, cá tra dầu này do ngư dân Campuchia sống ở vùng Biển Hồ đánh bắt được vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, được thương lái vận chuyển về Việt Nam bán lại cho nhà hàng.

Đây cũng là con cá tra dầu lớn nhất, nặng nhất từ trước tới nay mà nhà hàng này mua được.

Con cá tra dầu lớn nhất, nặng nhất Việt Nam từng đánh bắt được trên dòng sông Hậu, đoạn chảy qua tỉnh An Giang.

Con cá tra dầu kích thước lớn nhất, trọng lượng nặng nhất từng đánh bắt được ở Việt Nam là con cá do ông Salyman, dân tộc Chăm giăng lưới vây bắt thành công ở sông Hậu, địa phận huyện An Phú, tỉnh An Giang tháng 12/2029, vùng giáp với biên giới vương quốc Campuchia. Ảnh: Báo Công an TPHCM.

Đó là một con cá tra dầu có trọng lượng lên tới 230kg. Con cá sông khổng lồ này dính lưới ngư dân vào khoảng 16 giờ ngày 21/12/2019.

Người giăng lưới bắt được con quái ngư này là ông Salyman, dân tộc Chăm, ngụ ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ông Salyman kể lại, trong lúc đánh bắt cá sông ở khu vực đầu nguồn sông Hậu (thuộc khu vực giáp ranh giữa thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang với đoạn sông Bassac, vương quốc Campuchia thì lưới của ông đã may mắn trúng con cá to bự này.

Ông Salyman đã bán con cá tra dầu lớn nhất Việt Nam từng đánh bắt được với giá 200.000 đồng/kg ở thời điểm cách đây gần 7 năm.