Loạt siêu thị điện máy giảm giá đến 70% dịp Black Friday, tivi càng to càng giảm mạnh

Được coi là ngày hội mua sắm lớn nhất năm với các chương trình giảm giá lớn trên nhiều mặt hàng, Black Friday 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/11/2025. Tuy nhiên, ngay từ trước đó cả tuần, hàng loạt các siêu thị điện máy đã triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá lên tới 70% nhằm thu hút khách hàng.

Loạt siêu thị điện máy giảm giá "siêu sốc" dịp cuối năm.

Đơn cử như tại một hệ thống bán lẻ điện máy lớn tại Việt Nam với gần 400 siêu thị, ngay từ ngày 22/11, đã triển khai chương trình khuyến mại “Black Friday: 10 ngày đen tối – Rẻ vô đối”.

Cụ thể, từ ngày 22/11/2025 đến ngày 01/12/2026, hệ thống siêu thị điện máy này giảm giá hàng loạt sản phẩm, lên đến 70%. Ngoài ra, khách mua hàng còn có cơ hội được tặng phiếu mua hàng trị giá đến 10 triệu đồng; thu cũ đổi mới với giá thu hồi lên đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%, lỗi 1 đổi 1 đến 90 ngày…

Trong đó, phải kể đến máy giặt lồng ngang Inverter 8,5kg Coex giảm 42% xuống còn 5,4 triệu đồng; Tủ lạnh LG Inverter 474 lít Multi Door 4 cửa giảm 43% xuống còn 15,4 triệu đồng; Máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo Hydrogen 10 cấp, giảm 54% xuống còn 5,2 triệu đồng; Bếp từ cảm ứng Sunhouse kèm lẩu giảm 47% xuống còn 799 nghìn đồng…

Siêu thị này còn làm hẳn một gian hàng giảm giá ngay bên ngoài để người tiêu dùng tiện quan sát và mua sắm.

Đặc biệt, với mặt hàng tivi thì sản phẩm càng to càng giảm giá sâu như: Tivi LED Smart 4K Ultra 43 inch Sony KD-43X80J/s giảm giá 57% xuống còn 7,49 triệu đồng; Tivi Led Smart 4K 55 inch UA50DU7700KXXV giảm giá 54% xuống còn 8,49 triệu đồng; Tivi Led Smart NanoCell 55inch giảm giá 60%, từ 25,99 triệu đồng xuống còn 10,49 triệu đồng…

Ngoài giảm giá sâu, khách hàng mua giá treo và phụ kiện AV kèm tivi sẽ được giảm giá thêm 20%.

Tivi càng to càng giảm mạnh.

Một số loại phụ kiện khác cũng giảm giá mạnh đợt này như: Sạc dự phòng Remax RPP-622 sạc nhanh 20W, 3 cổng ra chỉ còn 180 nghìn đồng khi giảm tới 55%; Củ sạc Wopow 20W USD-C Q46/Q85 giảm 68% xuống còn 89 nghìn đồng; Loa Bluetooth WK S20 3W giảm 68% xuống còn 129 nghìn đồng…

Tại một hệ thống bán lẻ điện máy khác với 23 siêu thị trên toàn quốc, ngoài giảm giá tới 50% hàng loạt sản phẩm còn triển khai thêm chương trình “giờ vàng giá sốc” để thu hút người tiêu dùng mua sắm theo từng khung giờ với giá ưu đãi chưa từng có.

Từ điện tử, điện lạnh đến điện gia dụng đều giảm giá lớn nhất năm.

Đơn cử như ngày 25/11, hệ thống siêu thị này giảm giá ấm siêu tốc Funiki 2 lít từ 300 nghìn đồng xuống còn 19 nghìn đồng trong khung giờ từ 8-9 giờ sáng; Máy hút bụi Deerma giảm từ 1,630 triệu đồng xuống còn 199 nghìn đồng từ 12-13 giờ; Bộ nồi Elmich giảm từ 2,446 triệu đồng xuống còn 399 nghìn đồng từ 17-18 giờ…

Ngoài ra, từ nay cho đến hết ngày 01/12, hệ thống siêu thị này giảm giá máy giặt lồng đứng AQUA 12kg tới 45%, từ 10,79 triệu đồng xuống còn 5,99 triệu đồng; Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10kg giảm 40%, từ 13,99 triệu đồng xuống còn 8,49 triệu đồng; Tủ lạnh LG Side by Side GR 519L Inverter giảm 41% xuống còn 11,99 triệu đồng; Tivi LED Samsung 65 inch 4K-Ultra HD giảm 49% xuống còn 12,99 triệu đồng…

Loạt máy giặt giảm giá đến 50%.

Vừa mua được chiếc máy hút bụi Deerma với giá 399 nghìn đồng, chị Hồng (Hà Nội) cho biết, năm ngoái, nhà chị có mua 1 chiếc y hệt và dùng cảm thấy rất ưng ý nên muốn mua thêm 1 chiếc cho bố mẹ. Khi thấy siêu thị điện máy gần nhà khuyến mại nhân dịp Black Friday, chị vào mua được giá rẻ gần một nửa.

“Chiếc máy hút bụi trước đây tôi mua lúc giá đã giảm rồi mà vẫn còn 550 nghìn. Dùng thấy hút bụi rất khoẻ, gọn, nhẹ lại bền nên tính mua thêm về quê. May quá đợt này siêu thị giảm giá sâu, mua được rẻ. Còn nhiều sản phẩm giảm giá lắm nhưng tôi chỉ mua những thứ mình đang cần thôi”, chị Hồng nói.

Các siêu thị thường giảm giá trước ngày Black Friday hàng tuần nhằm tri ân khách hàng.

Theo chị Hồng, trước khi xuống tiền, nên ghi ra những món hàng nào là cần mua và muốn mua, tránh tâm lý ham giá rẻ, mua để dành sử dụng. Đôi khi những món đồ theo mình là giá trị nhỏ nhưng lại không có nhu cầu xài đến, gây lãng phí.

Việc đặt hàng online thì nên tìm hiểu các thông tin như xuất xứ, nhãn hiệu, kích thước, chất liệu… trước khi đặt hàng để tránh tình trạng hàng quảng cáo khác với thực tế.

Đặc biệt là nên lựa chọn những cửa hàng lớn, uy tín lâu năm dù mức giảm giá của họ có thể thấp hơn so với các cửa hàng nhỏ. Ngoài ra, các siêu thị, trung tâm thương mại cũng là điểm đến tin cậy nếu muốn chọn đồ tốt khi mùa sale đến.