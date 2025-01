Loạt siêu thị điện máy giảm giá hơn 70% dịp cuối năm, tivi chỉ còn từ 2,5 triệu đồng

Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nắm bắt được nhu cầu mua sắm để trang hoàng nhà cửa dịp cuối năm của nhiều gia đình, cũng như để xả kho, đẩy hàng tồn, nhiều siêu thị điện máy đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn.

Cụ thể, tại hệ thống siêu thị điện máy Mediamart, với chương trình “Tết giảm giá lớn, tặng quà lớn”, hàng loạt sản phẩm tivi, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng giảm giá lên tới 70% từ nay cho đến ngày 28/01/2025.

Nhiều siêu thị điện máy tung ra chương trình khuyến mãi Tết giảm hết, xả hết.

Trong đó, Samsung Smart TV UA55AU7700 giảm giá 50%, từ 19,9 triệu đồng xuống còn 9,9 triệu đồng; LG Smart TV 43UP8100PTB giảm 55% còn 6,3 triệu đồng; Máy giặt Coex Inverter 10,5kg FW-11C1413SG giảm 46% xuống còn 6,9 triệu đồng; Nồi cơm điện 1,8L Sharp KS-181TJV giảm 45% còn 499 nghìn đồng.

Đặc biệt, một số mẫu tivi sau khi giảm giá chỉ còn từ hơn 2,5 triệu đồng. Đơn cử như Skywoth TV LED 32TB2000, màn hình HD, 32inch giảm 48% còn 2,5 triệu đồng; Sharp TV LED 2T C32BD1X giảm 37% xuống còn 2,8 triệu đồng; Coex TV LED 32F4000X giảm 38% còn 2,9 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm điện máy giảm hơn 70% nhân dịp tết đến.

Giảm sâu nhất phải kể đến Samsung Smart TV QLED 8K QA65Q80A giảm 67%, từ 39,9 triệu đồng xuống 12,9 triệu đồng và Samsung Smart TV QLED 4K 75inch, giảm tới 70%, từ 54,9 triệu đồng xuống 15,9 triệu đồng…

Không chỉ giảm giá sâu, khách hàng còn được tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 10 triệu đồng, miễn phí vận chuyển và lắp đặt “siêu tốc” trong vòng 4 giờ kể từ khi đặt hàng.

Không chỉ giảm sâu, các siêu thị còn tặng thêm cho khách hàng nhiều phần quà hấp dẫn.

Tại hệ thống siêu thị điện máy HC, hàng loạt sản phẩm cũng đang giảm từ 50%-70% như: Máy giặt sấy LG AI DD FV1409G4V 9kg lồng ngang, giảm 57% còn 9,5 triệu đồng; Smart Tivi QLED Samsung 4K 55inch QA55Q80R đang giảm 78%, còn 11,9 triệu đồng; Điều hòa Electrolux 1 chiều Inverter 18000BTU ESV18CRO-A1/B1, giảm 51% còn 7,9 triệu đồng; Máy lọc nước RO Sunhouse SHA8817KP 9 lõi, giảm 86% còn 1,4 triệu đồng…

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, với chương trình “Sắm Tết trả chậm – Lấy xài liền, tiền trả sau”, khách hàng mua máy giặt được lì xì lên đến 4 triệu đồng, giá chỉ từ 4,1 triệu đồng, tặng thêm bộ lau nhà, chảo, bình đun siêu tốc.

Hàng loạt mặt hàng gia dụng cũng đang được khuyến mãi lớn.

Với mặt hàng gia dụng, khách hàng sẽ được giảm giá lên đến 1,5 triệu đồng, lì xì tiền mặt đến 5 triệu đồng và 100% có quà khi mua sắm với hóa đơn trên 1 triệu đồng.

Một số sản phẩm đang khuyến mại sâu tại hệ thống siêu thị này phải kể đến như: Tivi Samsung Smart TV UA70DU7000, giảm 39% còn 14,9 triệu đồng; Bếp từ đôi âm Hafele HC I2712A 4200W giảm 43% còn 8,1 triệu đồng; Máy giặt LG Inverter 12kg FV1412S3B, giảm 41% còn 10,4 triệu đồng…

Loạt máy giặt giảm tới 50%.

Chị Bùi Thu Trang, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, dịp Tết là dịp siêu thị giảm giá sâu nhất ở tất cả các mặt hàng. Đặc biệt, sản phẩm giảm nhiều nhất là tivi và một số đồ gia dụng do nhu cầu mua sắm và sử dụng các mặt hàng này trong dịp Tết tăng cao.

“Bắt đầu từ dịp Black Friday là bên tôi tiếp nhận lượng khách tăng đáng kể so với các tháng khác. Một phần là do dịp các chương trình giảm giá sâu của siêu thị, một phần do nhu cầu mua sắm Tết của khách hàng vào tháng cuối năm bao giờ cũng cao nhất. Bên tôi phải tuyển thêm nhân viên bán hàng, tư vấn, lắp đặt mới kịp”, chị Trang cho hay.