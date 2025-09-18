Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Thủ tục phức tạp, ưu đãi mất đi khiến đắt hơn điện lưới

Thủ tục rườm rà làm tăng chi phí

Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) và Viện Công nghiệp Năng lượng Mặt trời và Lưu trữ (SI2) đã xây dựng một dự thảo luật dựa trên những nghiên cứu, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận điện mặt trời áp mái và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Dự luật có tên “Grid Ready Home Act” được soạn thảo như một khung tham chiếu cho các nhà hoạch định chính sách khi xây dựng luật liên quan đến năng lượng mặt trời. Cụ thể, bản dự thảo đưa ra giải pháp chuẩn hóa quy trình kết nối lưới điện và cấp phép, từ đó giảm bớt những trì hoãn tốn kém đối với các dự án điện mặt trời dân dụng và thương mại.

“Chưa bao giờ chúng ta cần sự lãnh đạo tại các nghị viện bang trên khắp nước Mỹ như lúc này”, ông David Gahl, Giám đốc điều hành SI2 bày tỏ. Theo ông, đạo luật Grid Ready Home mang đến cho các bang một công cụ tức thì để đáp ứng nhu cầu điện đang tăng bằng điện mặt trời và lưu trữ, đồng thời cung cấp cho người dân Mỹ giải pháp năng lượng giá rẻ hơn nhờ việc đơn giản hóa lắp đặt và kết nối điện mặt trời áp mái.

Chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở Mỹ bị đội lên thêm hàng trăm triệu đồng do thủ tục xin cấp phép phức tạp và chờ đợi quá lâu. Ảnh minh hoạ: Pixabay

Theo nghiên cứu của SI2, chi phí mềm (các khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến thiết bị hay linh kiện) hiện chiếm hơn một nửa tổng chi phí của các dự án điện mặt trời dân dụng tại Mỹ.

Dự luật Grid Ready Home cho rằng việc chuẩn hóa quy trình phê duyệt đối với các dự án dưới 25 kW và yêu cầu chức năng biến tần thông minh để vận hành lưới điện hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí mềm, qua đó khuyến khích nhiều dự án điện mặt trời hơn.

Tuy nhiên, thủ tục xin cấp phép hiện là nguyên nhân gây chậm trễ từ hai đến sáu tuần, thậm chí lâu hơn, dẫn đến trải nghiệm khách hàng kém và tỷ lệ hủy dự án cao hơn, SEIA cho hay.

Thủ tục này cũng làm chi phí đội lên. Ví dụ, tại bang New Jersey, chi phí phê duyệt và các rào cản liên quan được ước tính làm tăng thêm 3.800-4.500 USD cho mỗi dự án. SEIA cảnh báo con số này thậm chí có thể vượt 6.000-7.000 USD cho một dự án trung bình.

Cắt giảm chi phí

Điện mặt trời dân dụng tại Mỹ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ngành này đối mặt với hàng loạt vụ phá sản lớn, trong khi nhu cầu giảm sút và sắp tới sẽ mất khoản tín dụng thuế 30% dành cho điện mặt trời dân dụng, cùng nhiều thách thức khác.

Mặc dù chi phí điện mặt trời áp mái ở Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng, ông Andrew Birch, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành OpenSolar, cho rằng giá có thể rẻ hơn nhiều, thậm chí rẻ hơn tới 50% so với hiện nay.

Vị này dẫn chứng, tại Úc một hệ thống điện mặt trời 7 kW kèm pin 7 kW có giá chỉ khoảng 14.000 USD, tức 2,02 USD/W (đã bao gồm pin).

“Bạn có thể bán nó vào thứ Ba và lắp đặt vào thứ Tư, không có giấy tờ rườm rà, không trì hoãn cấp phép”, Birch nói. Nhờ thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà đơn giản, hoá đơn tiền điện của các hộ gia đình ở Úc giảm được khoảng 50%, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ trong vòng 10 năm, tỷ lệ mái nhà lắp điện mặt trời tại Úc đã tăng từ 7% lên 33%.

Trong khi đó, tại Mỹ, một hệ thống tương tự có giá trung bình khoảng 36.000 USD. Riêng thủ tục xin cấp phép có thể kéo dài từ 2 đến 6 tháng với chi phí trên mỗi watt của hệ thống điện mặt trời kèm pin lên tới 5,18 USD/W, cao gấp 2,5 lần so với Úc.

“Giờ đây, với việc cơ chế bù trừ điện (net metering) đang biến mất, cùng động thái loại bỏ dần tín dụng thuế,… nếu chúng ta không có hành động gì thì sẽ khiến điện mặt trời áp mái đắt hơn 40% so với điện lưới”, Birch cảnh báo.