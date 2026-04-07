Không cần vốn, chủ nhà vẫn có thêm thu nhập 20 năm từ mái nhà

Solect Energy vừa công bố chương trình cho thuê diện tích mái nhà để lắp đặt điện mặt trời, nhắm tới các chủ sở hữu bất động sản thương mại. Mô hình này cho phép chủ sở hữu các khu công nghiệp, kho bãi và mặt bằng bán lẻ chuyển đổi phần mái nhà trống thành nguồn doanh thu kéo dài từ 20 đến 25 năm mà không cần bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu.

Theo mô hình bên thứ ba, một đơn vị phát triển sẽ thuê lại mái nhà, sau đó tự thu xếp tài chính, xây dựng và bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Chủ sở hữu bất động sản sẽ nhận được các khoản thanh toán tiền thuê định kỳ và dự báo trước được, giúp gia tăng trực tiếp thu nhập hoạt động ròng (NOI).

Đơn vị phát triển điện mặt trời chịu toàn bộ trách nhiệm vận hành hệ thống, đồng thời hợp đồng thuê thường có thể chuyển nhượng nếu bất động sản được bán lại.

Các quốc gia đang đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Wikimedia Commons/EY418

Solect Energy chia sẻ: “Vì dòng tiền này mang tính dài hạn và ràng buộc theo hợp đồng, nên nó thường được xem là nguồn doanh thu chất lượng cao và ít rủi ro”.

Theo đó, đối với các chủ sở hữu danh mục đầu tư, việc cho thuê mái nhà để lắp điện mặt trời có thể cải thiện dòng tiền ở cấp độ tài sản, đa dạng hóa nguồn thu nhập và tăng sức hấp dẫn đối với người mua cũng như các tổ chức cho vay đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Quan trọng hơn, doanh thu từ điện mặt trời mái nhà là phần cộng thêm, không gây ảnh hưởng đến các hợp đồng thuê hiện hữu hay chiến lược tìm kiếm khách thuê trong tương lai.

Các chỉ số tài chính và điều kiện tham gia chương trình, cụ thể:

- Đầu tư: Chi phí ban đầu bằng 0 đối với chủ sở hữu bất động sản.

- Thời hạn: Hợp đồng cố định từ 20-25 năm.

- Địa điểm lý tưởng: Diện tích mái khả dụng từ 30.000 feet vuông trở lên (khoảng 2.800m2).

- Loại hình bất động sản: Công nghiệp, trung tâm phân phối, tòa nhà đa năng và bán lẻ quy mô lớn.

Solect bổ sung thêm, trong một số trường hợp, các đơn vị phát triển có thể thanh toán trước tiền thuê để hỗ trợ chủ nhà kinh phí thay mái mới hoặc thực hiện các bảo trì tồn đọng trước khi lắp đặt hệ thống.

Thời điểm ký kết là yếu tố then chốt để tối đa hóa hiệu quả kinh tế của dự án. Theo cơ chế “Safe Harbor” của liên bang Mỹ, các dự án ký trước ngày 4/7/2026 có thể được hưởng mức tín dụng thuế đầu tư (ITC) tối đa 30%, với thời hạn đưa vào vận hành chậm nhất đến ngày 31/12/2030.

Với các dự án ký sau thời điểm này, thời hạn đưa vào vận hành sẽ bị rút ngắn, phải hoàn thành trước cuối năm 2027 để duy trì mức ưu đãi tương tự.

Chương trình của Solect tập trung vào thị trường vùng Đông Bắc (Mỹ), nơi các chính sách khuyến khích của bang và giá điện cao đang thúc đẩy nhu cầu phát triển điện mặt trời thương mại.

