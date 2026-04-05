Giá xăng dầu biến động mạnh, bất ngờ loại nhiên liệu này lại được ưa chuộng trong tháng 4

Theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/3, Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10), đồng thời rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 trong tháng 4/2026, góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng và tiết kiệm năng lượng.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã bán thí điểm xăng E10 từ tháng 8/2025 và ngày càng mở rộng trong đầu năm nay.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại cửa hàng xăng dầu PVOIL Nghĩa Tân trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô), lượng khách đổ xăng E10 khá đông, từ xe máy đến ô tô.

Người dân dần làm quen sử dụng xăng E10 nhằm giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng.

Các cột bơm xăng E10 ngày càng xuất hiện nhiều tại cây xăng.

Tại cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh đã được PVOIL chuyển đổi các trụ bán xăng E5 RON92 trước đây thành xăng E10 RON95 từ năm ngoái.

Người dân đã cởi mở hơn trong việc đón nhận xăng E10.

Một nhân viên ở đây cho biết: “Thời gian đầu, khi xăng E10 mới được đưa vào bán, nhiều khách hàng vẫn còn khá dè dặt, chủ yếu do lo ngại ảnh hưởng đến động cơ. Tuy nhiên, sau một thời gian trải nghiệm thực tế và được tư vấn kỹ hơn, ngày càng nhiều người đã yên tâm chuyển sang sử dụng loại xăng này”.

Là một tài xế công nghệ, anh Nguyễn Duy Tính (23 tuổi, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết: “Là người thường xuyên di chuyển, tôi đã quen dùng xăng E5 và thấy xe vận hành ổn định. Khi có xăng E10, tôi cũng chủ động trải nghiệm. Bước đầu, xe vẫn hoạt động tốt, chưa thấy khác biệt rõ rệt so với xăng truyền thống. Có lẽ cần thêm thời gian và đánh giá từ nhiều người dùng để nhìn nhận đầy đủ hơn về hiệu quả của loại xăng này”.

Không chỉ anh Tính, ngày càng nhiều người dân cũng lựa chọn sử dụng xăng E10 thay cho các loại xăng truyền thống.

“Từ đầu năm, tôi đã chuyển sang dùng thử xăng E10. Giá hiện thấp hơn xăng truyền thống nhưng chênh lệch chưa nhiều. Dù vậy, đây vẫn là tín hiệu tích cực, nhất là khi E10 thân thiện hơn với môi trường. Nếu thời gian tới có thêm chính sách để giá mềm hơn, tôi tin sẽ có nhiều người sẵn sàng chuyển sang sử dụng”, anh Tuấn Tâm chia sẻ.

Hiện giá xăng E10 không cao hơn 24.450 đồng/lít, thấp hơn mức 25.428 đồng/lít của xăng E5 và mức 26.976 đồng/lít của xăng RON95.

Tại các cây xăng, người bán vẫn chủ động tuyên truyền về tính năng của xăng E10 để người mua hiểu rõ hơn. Thành phần xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol - loại cồn có thể sản xuất từ sắn, mía, ngô. So với xăng E5 hiện đang lưu hành, xăng E10 có tỷ lệ ethanol cao hơn, được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả giảm phát thải.