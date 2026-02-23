Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,600 Bán 184,600

BTMH Mua 181,800 Bán 184,800

Tỷ giá

USD Mua 25,955 Bán 26,305

EUR Mua 30,055 Bán 31,639

Phủ sóng điện mặt trời mái nhà, hơn 2 triệu hộ gia đình nhận trợ cấp khủng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

ẤN ĐỘ - Khoảng 1,6 tỷ USD trung ương đã được giải ngân để hỗ trợ lắp đặt gần 2,09 triệu hệ thống điện mặt trời mái nhà theo chương trình PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana kể từ đầu năm 2024 đến hết tháng 12/2025.

Theo số liệu Bộ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo (MNRE) vừa công bố, Ấn Độ đã hoàn tất lắp đặt 2.085.514 hệ thống điện mặt trời mái nhà trong khuôn khổ sáng kiến PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana tính đến tháng 12/2025.

Chương trình này được triển khai từ tháng 2/2024, mang lại lợi ích cho khoảng 2,61 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Bộ trưởng MNRE Shripad Yesso Naik, cho biết trong văn bản trả lời Quốc hội rằng 147,7 tỷ INR đã được cung cấp dưới dạng hỗ trợ tài chính trung ương.

Hàng triệu hộ gia đình ở Ấn Độ được nhận trợ cấp khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Loom Solar

Hàng triệu hộ gia đình ở Ấn Độ được nhận trợ cấp khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Loom Solar

Bang Gujarat đang dẫn đầu trong việc thực hiện chương trình với 515.052 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt và 38,46 tỷ INR tiền trợ cấp đã giải ngân, hỗ trợ cho 741.819 hộ gia đình. Theo sau là bang Maharashtra với 391.887 hệ thống, trong khi bang Uttar Pradesh xếp thứ ba với 326.386 hệ thống đã được triển khai.

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana là một chương trình thúc đẩy theo nhu cầu, mở rộng cho các hộ tiêu dùng dân cư có kết nối lưới điện được cung cấp bởi các công ty phân phối địa phương. Chương trình cung cấp các khoản trợ cấp trả trước để hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho các hộ gia đình trên khắp cả nước.

Theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, việc triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tại 10 triệu hộ gia đình có thể tạo ra tới 1.000 tỷ đơn vị điện năng tái tạo trong suốt vòng đời của hệ thống. Điều này kỳ vọng sẽ giúp giảm khoảng 720 triệu tấn khí thải tương đương CO2 trong vòng 25 năm.

Anh nông dân Hà Tĩnh làm giàu nhờ mô hình 'dưới trồng cây, trên điện mặt trời'
Anh nông dân Hà Tĩnh làm giàu nhờ mô hình 'dưới trồng cây, trên điện mặt trời'

Từng nhiều lần thất bại trong sản xuất, kinh doanh, anh Lê Đức Toàn (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã mạnh dạn làm lại từ đầu, xây dựng mô hình trang trại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/02/2026 22:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN