Giá vàng tăng vọt, doanh nghiệp vỡ trận vì vay hơn 5.800 lượng lúc 17 triệu/lượng

CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với khoản lỗ ròng kỷ lục gần 1.153 tỷ đồng, tăng vọt so với mức lỗ hơn 201 tỷ đồng của năm trước.

Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của APT đã lên tới gần 2.709 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 2.619 tỷ đồng, cao gấp gần 31 lần so với vốn góp ban đầu của chủ sở hữu chỉ 88 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu tài chính mất cân đối nghiêm trọng khi nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn. Cụ thể, nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025 lên tới hơn 2.810 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn chỉ đạt gần 152 tỷ đồng.

Tổng nợ quá hạn của doanh nghiệp vào khoảng 2.790 tỷ đồng, trong đó riêng nợ ngân hàng quá hạn chiếm gần 2.750 tỷ đồng. Phần lớn các khoản nợ này liên quan đến hợp đồng tín dụng với Sacombank và hiện không có khả năng thanh toán.

Đáng chú ý nhất là khoản vay 5.833 lượng vàng SJC từ đầu năm 2009, ký với ngân hàng (trước đây là SouthernBank, nay đã sáp nhập vào Sacombank), với lãi suất 10,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Sau nhiều năm, khoản vay này gần như “đóng băng” và không thể tất toán.

Khoản nợ vàng của APT.

Ngoài ra, APT còn một khoản vay tiền mặt 103 tỷ đồng, ký cùng thời điểm đầu năm 2009 với lãi suất 12%/năm. Khoản vay này cũng rơi vào tình trạng tồn đọng kéo dài đến nay.

Thời điểm vay vốn, doanh nghiệp sử dụng vàng để bán lấy tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Khi đó, giá vàng chỉ khoảng 17–18 triệu đồng/lượng, quy đổi tổng giá trị hai khoản vay hơn 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, riêng khoản nợ vàng đã có giá trị hơn 891 tỷ đồng, tương đương mức giá quy đổi gần 153 triệu đồng mỗi lượng vàng SJC.

Khoản nợ tăng mạnh nhất chính là 5.833 lượng vàng. Trong khi giá vàng thời điểm vay chỉ quanh 17–18 triệu đồng/lượng, thì đến cuối năm 2023 đã lên mức 75–77 triệu đồng/lượng. Đến đầu tháng 4/2026, giá vàng SJC đã vọt lên khoảng 174 triệu đồng/lượng (giá bán ra).

Đáng nói, tổng nghĩa vụ nợ với Sacombank còn chưa bao gồm lãi quá hạn và lãi kép, khiến áp lực tài chính thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

Báo cáo kiểm toán cũng nhấn mạnh sự tồn tại của những yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể làm dấy lên nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Ngân hàng khởi kiện, doanh nghiệp có tìm được giải pháp?

Trong bối cảnh giá vàng tăng phi mã, Thủy hải sản Sài Gòn không chỉ chịu áp lực lãi vay mà còn phải đối mặt với việc giá trị nợ gốc phình to nhanh chóng. Điều này đẩy cả doanh nghiệp và ngân hàng vào thế khó.

Công ty APT.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2022, Sacombank đã khởi kiện APT tại TAND quận Bình Tân, yêu cầu thanh toán nợ và phát mãi toàn bộ tài sản để thu hồi vốn. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã nhận được giấy triệu tập từ tòa án và công bố thông tin ra thị trường.

Kiểm toán cho biết APT còn đang đối mặt với nhiều vụ kiện từ các đối tác. Nếu không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết, tài sản đảm bảo có thể bị xử lý để thu hồi nợ.

Thực tế, ngân hàng đã nhiều lần rao bán khoản nợ gần 6.000 lượng vàng SJC của APT với mức giá giảm dần, nhưng vẫn chưa tìm được bên mua.

Trong suốt 17 năm, doanh nghiệp liên tục phải đánh giá lại khoản nợ vàng theo giá thị trường, khiến quy mô nợ ngày càng “phình to” và gần như vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Hệ quả là APT bị “đóng cửa” tín dụng, không thể tiếp cận vốn ngân hàng để duy trì hay mở rộng sản xuất, buộc phải hoạt động cầm chừng bằng nguồn vốn tự có hạn chế.

Theo phương án trình cổ đông, ban lãnh đạo công ty đã nhiều lần thương lượng với ngân hàng nhằm tìm giải pháp xử lý nợ để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, những khó khăn tài chính chồng chất khiến khả năng thực thi các nghĩa vụ nợ gần như bất khả thi.

Doanh nghiệp cũng từng đề xuất khoanh nợ, xóa lãi theo một thông báo của UBND TP.HCM từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa được phía ngân hàng chấp thuận.

APT hiện có hai cổ đông lớn là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) và CTCP Tập đoàn Somo Việt Nam. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Lâm Vĩnh Huy – người từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc SouthernBank.

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều năm qua rất ảm đạm, thua lỗ liên tục từ năm 2012 đến nay. Có năm mức lỗ chỉ hơn 31 tỷ đồng, nhưng phần lớn đều trên 100 tỷ đồng. Riêng năm 2020 lỗ hơn 206 tỷ đồng, năm 2023 tiếp tục lỗ 136 tỷ đồng.

Hiện tại, APT vẫn còn duy trì một số cơ sở sản xuất như xí nghiệp chế biến thủy sản, khu nuôi trồng, cơ sở chiết rót nước mắm và kho lạnh tại quận Tân Bình (TP.HCM), nhưng triển vọng phục hồi vẫn là dấu hỏi lớn.