Tin kém vui cho hàng triệu người Việt Nam vì giá mặt hàng này lại tăng

Ngành đường sắt cho biết, do tình hình biến động giá nhiên liệu, từ ngày 5/4/2026, tiếp tục điều chỉnh tăng giá vé tàu hỏa đối với cả hành khách và cước vận chuyển hàng hoá.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, do giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh, từ ngày 5/4, ngành đường sắt thực hiện điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu khách và tăng từ 3 - 5% cước vận chuyển hàng hóa tùy theo từng loại tàu cụ thể.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho hay, lần gần nhất, ngày 26/3/2026, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa, mức giá dầu diesel khi đó là 37.890 đồng/lít. Mặc dù nhiều lần giá nhiên liệu trong nước có sự biến động tăng nhưng ngành đường sắt vẫn chưa thực hiện điều chỉnh.

Tuy nhiên, vào lúc 23h45 ngày 3/4/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó dầu diesel có giá 44.980 đồng/lít (mức tăng so với giá ngày 26/3 khoảng 18,4%). Do đó, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng giá vé hành khách và cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 5/4/2026.

Một tin kém vui cho hàng triệu người Việt Nam là giá vé tàu hỏa tiếp tục tăng.

Đối với khách hàng đã mua vé trước thời điểm điều chỉnh, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên giá, nhằm để bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Thông tin chi tiết về giá vé tàu hoả, cước vận chuyển và lịch trình tàu được cập nhật tại kênh thông tin chính thức của ngành đường sắt: dsvn.vn.

Giá vé tàu hỏa liên tục biến động

Trong tháng 3/2026, ngành đường sắt đã 4 lần điều chỉnh giá vé tàu hoả.

Từ 0h ngày 26/3/2026, giá vé tàu hỏa đối với hành khách tăng 3%.

Ngày 20/3, ngành dường sắt thông báo điều chỉnh tăng 5% giá vé tàu hỏa đối với hành khách và 8% giá cước hàng hóa từ 0h ngày 21/3/2026, sau thông báo giá xăng dầu tăng vào đêm 19/3.

Ngày 13/3/2026, ngành đường sắt giảm 3% giá vé hành khách và 4% giá cước hàng hóa, khi giá xăng dầu có nhịp điều chỉnh giảm.

Ngày 8/3/2026, giá cước vận tải đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 15% đối với hàng hóa và 10% đối với hành khách, khi giá xăng dầu tăng.

Thời gian này, việc điều chỉnh giá vé tàu hỏa và giá cước vận chuyển được ngành đường sắt áp dụng linh hoạt theo diễn biến thị trường giá nhiên liệu trong nước, khi chi phí nhiên liệu chiếm đến 26% giá cước vận tải đường sắt.