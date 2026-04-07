Ông chủ Bảo Tín Minh Châu vừa bị khởi tố: Từ thợ sửa xe đến 'trùm vàng' Hà Nội

Theo VnExpress, chiều 6/4, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Vũ Minh Châu cùng một số cá nhân để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán. Cơ quan chức năng xác định trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế chênh lệch ước tính 9.700 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3, một số cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bị kiểm tra và tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn, thu hút sự chú ý khi đây là thương hiệu quen thuộc trên thị trường vàng.

Ông Châu và Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Ít ai biết rằng, phía sau doanh nghiệp lâu năm này là hành trình lập nghiệp bắt đầu từ những công việc rất đời thường.

Sinh năm 1953 trong gia đình có truyền thống buôn bán vàng, tuổi thơ của ông Châu gắn với nhiều khó khăn. Theo VTC News, từ năm 11 tuổi, ông đã tự kiếm tiền phụ giúp gia đình, làm đủ việc từ sửa xe đạp đến mò cua bắt cá.

Rời ghế nhà trường khi đang học lớp 9 để nhập ngũ, ông có 6 năm trong quân đội trước khi chuyển sang làm công nhân vận tải. Sau đó, ông tiếp tục mưu sinh bằng nghề sửa chữa, phục chế xe lam - công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, cũng là nền tảng cho kỹ năng sau này.

Dù xuất thân trong gia đình có nghề kim hoàn, ông không được đào tạo bài bản mà chủ yếu tự học. Từ những vật liệu đơn giản như nhôm, đồng, ông dần làm quen với bạc rồi vàng. Có thời điểm, để hoàn thiện một chiếc nhẫn vàng, ông phải mất tới cả tháng.

Bước ngoặt đến vào năm 1989 khi ông mở cửa hàng vàng tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội - tiền thân của Bảo Tín Minh Châu. Đến năm 1995, cơ sở này được phát triển thành công ty, đánh dấu bước chuyển sang mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình gia đình. Năm 2018, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Châu nắm hơn 90% cổ phần. Đến năm 2025, vốn điều lệ tăng lên 400 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu của ông khoảng 97,5%.

Ông Châu giữ vai trò tổng giám đốc và đại diện pháp luật trong thời gian dài, trước khi chuyển giao vị trí này vào tháng 10/2024 cho bà Phạm Lan Anh. Ngoài lĩnh vực vàng bạc, ông từng tham gia thành lập một số doanh nghiệp khác trong truyền thông và dược phẩm, song không phải dự án nào cũng kéo dài.

Năm 2025, cuốn Thơ và Luận do ông chấp bút cũng gây chú ý trên mạng xã hội khi đưa ra một số quan điểm về vai trò của phụ nữ theo hướng truyền thống, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Sau hơn ba thập kỷ, từ một cửa hàng nhỏ, Bảo Tín Minh Châu phát triển thành hệ thống kinh doanh vàng quen thuộc tại Hà Nội với nhiều dòng sản phẩm, trong đó có "Vàng Rồng Thăng Long".

Từ một người thợ sửa xe đến khi gây dựng thương hiệu vàng có tiếng, hành trình của ông Châu từng được xem là câu chuyện khởi nghiệp điển hình. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây đang khiến cái tên này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.