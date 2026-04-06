Giá xăng dầu hôm nay 6/4: Giá dầu tiếp tục tăng cao

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,71 USD, tương đương 1,6%, lên 110,74 USD một thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 0,71 USD, tương đương 0,6%, lên giao dịch ở mức 112,25 USD một thùng.

Trước đó, vào thứ Năm, ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ thứ Sáu Tuần Thánh, giá dầu WTI đã tăng hơn 11% và giá dầu Brent tăng vọt gần 8% trong phiên giao dịch đầy biến động, ghi nhận mức tăng giá tuyệt đối cao nhất kể từ năm 2020, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran.

Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vẫn bị phong tỏa phần lớn do các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/ 2.

Do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, các nhà máy lọc dầu đang tìm kiếm các nguồn cung dầu thô thay thế, đặc biệt là các lô hàng thực tế ở Biển Bắc của Mỹ và Anh.

"Các nhà mua hàng toàn cầu đang đấu giá mạnh mẽ đối với dầu thô vùng Vịnh Mexico (Mỹ) và giá dầu Brent đang tăng nhanh hơn nữa" – đại diện Tập đoàn Schork cho biết.

Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran, đe dọa trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cầu của Iran vào thứ Ba nếu eo biển Hormuz chiến lược không được mở lại.

Tuy nhiên, một số tàu, bao gồm một tàu chở dầu do Oman điều hành, một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu chở khí đốt thuộc sở hữu của Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ thứ Năm, theo dữ liệu vận chuyển cho thấy , phản ánh chính sách của Iran cho phép các tàu từ các quốc gia mà nước này coi là thân thiện đi qua.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu rằng cuộc chiến có nguy cơ kéo dài khi Iran chính thức thông báo với các nhà trung gian rằng họ không sẵn sàng gặp gỡ các quan chức Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới và các nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn đã đi vào bế tắc.

Hôm Chủ Nhật, OPEC+, bao gồm một số thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga, đã nhất trí tăng sản lượng khiêm tốn 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5/2026.

Tuy nhiên, quyết định đó phần lớn sẽ chỉ tồn tại trên giấy tờ vì một số nhà sản xuất chủ chốt của tập đoàn không thể tăng sản lượng do chiến tranh.

Nguồn cung của Nga gần đây bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng xuất khẩu trên Biển Baltic của nước này. Các báo cáo truyền thông hôm Chủ Nhật cho biết, cảng Ust-Luga đã nối lại hoạt động bốc dỡ hàng vào thứ Bảy sau nhiều ngày gián đoạn.

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

Theo Reuters, giá xăng dầu hôm nay 5/4 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, cụ thể, giá dầu WTI giao dịch vượt 111,5 USD/thùng, tăng 11,4 USD/thùng, tương đương tăng 11,4% theo ngày. Dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc giao dịch ở mức 109 USD/thùng, tăng 7,89 USD/thùng, tương đương tăng 7,8% theo ngày.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột, trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Ở thị trường trong nước, giá xăng E5RON92 tăng 1.565 đồng/lít, giá bán tối đa không quá 25.428 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.548 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 1.817 đồng/lít, lên mức không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.961 đồng/lít, lên mức không quá 44.788 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.262 đồng/kg, giá bán tối đa không vượt quá 24.593 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước; đa dạng hóa nguồn nhập khẩu; phát triển các nguồn năng lượng thay thế, trong đó có xăng sinh học E10; nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và thương mại; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong dự báo và điều hành thị trường.