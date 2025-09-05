Hoá đơn tiền điện “nóng bỏng tay”: Xuất hiện gia đình có 3 tháng chỉ số công tơ giống hệt nhau

Hoá đơn tiền điện tăng cao

Vài ngày gần đây, khi nhận được thông báo về hoá đơn tiền điện, mạng xã hội lại được một phen “dậy sóng”. Chủ đề hoá đơn tiền điện được mang ra bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Mỗi ngày, có hàng trăm bài viết, hàng nghìn lượt bình luận về việc hoá đơn tiền điện tăng cao.

Nhận về thông báo đóng tiền điện, chị Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ (Hà Nội) không khỏi bức xúc vì bình thường, gia đình chị chỉ dùng hết từ 800 nghìn đồng đến cao nhất là 1 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, tháng này chị nhận được hoá đơn 1,75 triệu đồng, gấp đôi các tháng khác.

“Nhà tôi có 1 điều hoà, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh. Không dùng tivi, không dùng nồi chiên không dầu hay ấm siêu tốc. Bình thường chỉ hết tầm 800 nghìn đồng tiền điện, tháng này tận 1,75 triệu đồng. Quá bất thường”, chị Thuỷ nói.

Tiền điện của chị Loan vào tháng 3 chỉ hết hơn 2 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, chị Phương Loan, trú tại căn hộ số 306, toà nhà hỗn hợp MD Complex Tower, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, tháng này tiền điện nhà chị tăng cao bất thường mà không biết kêu ai.

“Tháng 4 nhà tôi dùng hết 2 triệu đồng tiền điện. Đến tháng 5, 6,7, hoá đơn tháng sau cứ tăng cao hơn tháng trước. Tháng này là gần 5,4 triệu đồng, gấp hơn 2 lần mà mức điện sử dụng vẫn vậy. Thế này mà lương thấp thì không dám dùng điều hoà”, chị Loan nói.

Thấy tiền điện tăng cao bất thường trong khi mức sử dụng vẫn không thay đổi, chị Loan đã thắc mắc với cán bộ điện lực. Sau đó, phía điện lực có cho người đến kiểm tra thì họ cho rằng mùa hè nhà chị dùng điều hoà nên số điện tăng cao, các thiết bị điện trong nhà không có vấn đề gì.

Do hoá đơn tháng 8 tăng quá cao một cách bất thường, chị Loan chưa thanh toán tiền điện.

Tiền điện 3 tháng giống hệt nhau

Trên mạng xã hội, những bài viết liên quan đến hoá đơn tiền điện được chia sẻ rầm rộ và nhận được quan tâm của đông đảo người dân. Trong đó, một số người còn “khoe” hoá đơn tiền điện 3 tháng liền kề giống hệt nhau một cách kì lạ.

Anh Trần Anh Tuấn, trú tại thôn Cẩm Bào, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hoá cho biết, trước đây gia đình anh sử dụng mỗi tháng chỉ hết khoảng 800 nghìn đồng tiền điện. Tuy nhiên, 3 tháng gần đây, tiền điện tăng lên hơn 1,1 triệu đồng. Đặc biệt là số điện và số tiền trùng nhau liên tiếp 3 tháng liền.

Tiền điện nhà anh Tuấn giống hệt nhau một cách bất thường.

“Đợt này mưa bão, hay cắt điện nhiều, thời tiết lại mát mẻ hơn nên nhà tôi không dùng điều hoà nhiều, chỉ dùng quạt. Tôi lại đóng cửa đi làm cả ngày, điện chủ yếu dùng buổi sáng và ban đêm nhưng tiền điện vẫn tăng. Kỳ lạ là 3 tháng trùng số điện và số tiền, đây là chuyện rất khó xảy ra”, anh Tuấn nói.

Khi thấy bất thường, anh Tuấn đã phản ánh với cán bộ điện lực phụ trách khu vực mình qua zalo nhưng chỉ nhận được cái “thả tim” tin nhắn chứ chưa nhận được động thái nào khác.

Trước những băn khoăn của nhiều khách hàng về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho rằng, bước sang tháng 8, công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố liên tục lập đỉnh mới, cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận.

Theo EVN, bước sang tháng 8, công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố liên tục lập đỉnh mới, cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận.

Dù cuối tháng thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng, vì thế người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao. Không chỉ vậy, việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc hóa đơn tiền điện giữa 2 tháng liên tiếp của một hộ gia đình giống nhau là điều rất hiếm khi xảy ra. Trong trường hợp những hộ nào xuất hiện tình trạng như vậy, cần liên hệ với đơn vị điện lực quản lý để kiểm tra, rà soát lại.