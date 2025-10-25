Dính bẫy “mời ăn lẩu miễn phí”, hàng trăm cụ già bị lừa hơn trăm tỷ đồng

Lãi suất 50%/năm: Bẫy “đầu tư nuôi bò" tinh vi nhắm vào người già

Trên đời vốn không có bữa cơm nào miễn phí, tuy nhiên, một nhà hàng lẩu tại Trung Quốc đã thành công lừa được tiền đầu tư của hơn 600 cụ già nhờ tặng họ những suất lẩu 0 đồng.

Ảnh minh họa

Bà Chu, một nạn nhân của vụ lừa đảo này kể lại, bà biết đến quán lẩu qua lời giới thiệu của một người bạn và được ăn lẩu miễn phí. Sau một bữa ăn, một người “quản lý” trong quán đã giới thiệu cho bà Chu đầu tư vào một dự án về thịt bò.

Người này giải thích rằng thịt bò trong nồi lẩu mà bà Chu ăn là do công ty của họ nuôi. Chỉ cần đầu tư tối thiểu 10.000 NDT (36 triệu đồng), bà Chu có thể nuôi một con bò và nhận lãi hàng tháng, với tỷ lệ tiền lời hàng năm lên tới 50%.

Ảnh: CCTV1

Tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn khiến bà Chu bị cám dỗ ngay lập tức. Bà đã đầu tư 50.000 NDT (180 triệu đồng) cho dự án này. Sau khi nhận được hơn 2.000 NDT (7,2 triệu đồng) tiền lãi, bà lại đầu tư thêm 50.000 NDT (180 triệu đồng) nữa.

Sau khi bỏ vốn tổng cộng 100.000 NDT (360 triệu đồng), bà Chu đã tham gia một chuyến tham quan và kiểm tra trang trại bò. Trên thảo nguyên Nội Mông, bà đã tận mắt nhìn thấy những đàn gia súc lớn, thậm chí còn vào trong tận chuồng bò để cho đàn bò ăn. Những trải nghiệm hết sức chân thực này đã thuyết phục bà tin tưởng vào dự án.

Bà Lục - một nạn nhân khác cũng đã đầu tư tổng cộng 130.000 NDT (468 triệu đồg) cho dự án nuôi bò. Tổng cộng, đã có hơn 600 người cao tuổi bị lừa đảo với số tiền lên đến 42 triệu NDT (151,3 tỷ đồng). Sau khi trừ đi khoản lãi khoảng 7 triệu NDT (25,2 tỷ đồng) mà các cụ nhận được, thiệt hại kinh tế trực tiếp của tất cả các nạn nhân là khoảng 35 triệu NDT (hơn 126 tỷ đồng).

Đến tháng 5/2023, khi thấy quán lẩu đóng cửa, bà Chu, bà Lục và các nạn nhân khác mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.

Theo lời kể của bà Chu và những nạn nhân cao tuổi khác, công ty này đã nuôi hơn 10.000 con bò tại một trang trại ở Nội Mông. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng trang trại này là giả mạo và đàn bò không hề tồn tại. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ 17 nghi phạm, bao gồm cả người đứng đầu công ty, ông Vương.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện "quản lý" của công ty thường phát tờ rơi ở những nơi đông người cao tuổi tụ tập để quảng bá, dùng “lẩu miễn phí” làm mồi nhử để thu hút họ đến cửa hàng. Sau đó, người này lợi dụng tình hình để dẫn dắt họ đầu tư dự án nuôi bò thịt, hứa hẹn mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận hàng năm từ 15% đến 50%, đồng thời vẫn giữ được vốn gốc.

Cảnh sát đã thu hồi số tiền thu lợi bất chính của Vương và những người khác, sau đó trả lại cho các nạn nhân với tỷ lệ thu hồi đạt gần 90%.

Ngày 5/8/2024, tòa án đã tuyên án bị cáo Vương 7 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng) về tội lừa đảo gây quỹ. Các cá nhân khác liên quan đến tội danh này cũng bị xử phạt tương ứng.