Hàng hoá ngâm bùn non sau lũ ở phố cổ Hội An

Ngày 31/10, lũ đã bắt đầu rút tại khu phố cổ Hội An. Trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, song song với đường Bạch Đằng ven sông Hoài và các đường cắt ngang như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh đã có mặt từ sáng sớm để kiểm tra, cứu vớt tài sản.

Con đường vốn nhộn nhịp thường ngày, nay nhầy nhụa bùn non. Mặt đường thành nơi người dân chuyển những đồ đạc hư hỏng từ trong những nhà cổ ra bên ngoài để lau chùi và phơi nắng.

Đêm 29/10, nước lũ tại Hội An đạt đỉnh mới, tràn vào nhà dân ở nhiều tuyến phố, trong đó ven và gần sông Hoài ngập trên dưới 2m. Lũ dâng cao trong đêm, phố phường mất điện, người dân đành để mặc tài sản.

Hư hại nhiều nhất là các cửa hàng bán vải, áo quần trong phố cổ. Những manocanh mặc áo quần lụa đắt tiền của một cửa hàng trên phố Nguyễn Thái Học bị ngâm trong nước lũ dài ngày.

Bên cạnh đó, nhiều loại túi da, túi xách, áo quần, balo, vali... cũng bị hư hỏng do lũ.

Một cơ sở dệt vải lụa tơ tằm truyền thống, những cây vải bị lũ nhấn chìm, được nhân viên xếp gọn lại nhưng đã hư hỏng nặng vì ngâm bùn non nhiều ngày.

Khung dệt tơ tằm còn nguyên bùn non bám vào. Nhiều doanh nghiệp tự ước tính thiệt hại vài trăm triệu đồng, thậm chí lên đến vài tỷ đồng, tuỳ vào mức độ hư hại.

Chính quyền địa phương cho biết đang thống kê thiệt hại cụ thể của từng hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ sau này.

Chủ một cửa hàng chuyên về da bò thủ công cho biết dù đã kê tài sản lên cao hơn 1,5m, nhưng nước lũ tràn vào nhà ngập đến 2 m, nên bị hư hỏng nhiều túi xách, giày, ví...

Trưa 31/10, tranh thủ trời có nắng, các nhân viên được huy động đánh rửa lớp bùn non để phơi ráo. "Giày thì rất khó khắc phục, vì đế ngâm nước sẽ bong keo", chủ cơ sở nói.

Những cửa hàng lưu niệm trên các tuyến phố cũng bị ngâm nước lũ, hư hỏng. Chị Thảo, một chủ cửa hàng, cho biết nước cao hơn những lần lũ trước khoảng 50 cm, nên nhiều tài sản bị hư hỏng.

Một chủ cửa hàng bán áo quần, nệm vải... chán nản sau cả buổi dọn lũ, nhiều tài sản phải mang ra phơi nhưng theo anh "đồ lụa đã dính bùn thì rất khó cứu".

Nhiều quán cà phê ven đường Bạch Đằng, nơi nước lũ ngập hơn 2m, bị hư hỏng hàng loạt máy móc đắt tiền. Dù đã được dọn tạm, các nhân viên cho biết cần 3-5 ngày, tường hết ẩm ướt và có điện trở lại, mới có thể mở cửa.

Một số nhà hàng ven sông Hoài còn bị sóng dập (chủ yếu do quá trình nước rút hoặc do ghe, tàu chạy nhanh) giật bung cửa, phải chờ tạnh ráo để sửa chữa lại.

Nhiều cửa hàng bán đèn lồng, đồ lưu niệm ở các tuyến phố còn ngập sâu như đầu đường Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ,... vẫn chưa dọn dẹp xong, khi nước lũ ngoài đường chưa rút hết. Đến chiều nay, các đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu ven sông Hoài còn ngập hơn 1m.

Dù phố cổ còn ngổn ngang, điểm du lịch này đã dần đông đúc du khách, nhất là khách nước ngoài. Nhiều chủ cửa hàng cho biết mong trời tạnh để sớm dọn dẹp xong, mở cửa đón khách trở lại.

2h hôm 30/10, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (TP Đà Nẵng) lên 5,62m, trên báo động ba 1,62 m và vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Sông Hoài là một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn, chảy qua phố cổ Hội An, trước khi đổ ra biển Cửa Đại.