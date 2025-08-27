Chi 2,5 triệu đồng để kéo xe cho quãng đường 4km trong ngày Hà Nội ngập lụt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, Hà Nội mưa lớn từ đêm 25/8. Mưa tiếp tục kéo dài trong ngày 26/8 gây ra úng ngập nặng trên địa bàn thành phố.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội biến thành sông, khắp nơi ngập nước, cả ô tô lẫn xe máy chết máy la liệt. Nhiều ô tô, xe máy đi qua đoạn ngập đã phải dừng lại, nước dâng cao gần ngập hết bánh ô tô, chảy cuồn cuộn khiến xe gầm thấp không dám liều đi tiếp, đành phải gọi cứu hộ kéo qua điểm ngập.

Sáng 26/8, anh Thanh Tùng (Long Biên, Hà Nội) lái xe từ nhà đến nơi làm việc. Khi đến đường Phạm Tu, thấy nước dâng lên đến nửa bánh xe, anh Tùng dừng lại không cố đi tiếp vì lo sợ sẽ bị ngập nước hoặc hỏng máy.

Đường Phạm Tu ngập trong sáng 26/8. Ảnh: Thanh Tùng

Tham khảo nhiều chỗ cứu hộ trên mạng, anh Tùng chọn được một đội cung cấp dịch vụ kéo xe qua đoạn ngập nước với giá 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 4km, từ Phạm Tu đến gara xe ở Giải Phóng. Chờ khoảng 1 tiếng, đội cứu hộ có mặt, chiếc Peugoet 3008 được “giải cứu” đến gara hãng xe ở Giải Phóng để kiểm tra.

Dù biết giá dịch vụ cứu hộ như vậy khá cao so với ngày thường nhưng anh không mặc cả. “Mình ngồi im mất 4-5 tiếng rồi nên cũng không mặc cả gì cả. Các bạn ấy cũng trình bày là đường mưa ngập ảnh hưởng đến xe nên mới lấy giá cao để còn bảo dưỡng xe. Thà mất 2,5 triệu còn hơn là 25-50 triệu làm máy”, anh Tùng nói.

Anh Tùng chia sẻ thêm, đã gọi 3-4 chỗ cứu hộ nhưng giá đều xêm xêm như nhau. Đáng chú ý, có 1 chỗ đưa ra giá lên đến 3 triệu đồng và yêu cầu phải về trực tiếp tiếp gara sửa thì mới đón.

Anh Tuấn Hùng – thành viên một đội cứu hộ xe ô tô khu vực Hà Đông cho biết, đội có 2 xe cứu hộ phải chạy liên tục. Mỗi một lần cứu hộ chủ xe phải chi trả 500 – 800 nghìn đồng hoặc có thể hơn tùy theo quãng đường vận chuyển dài hay ngắn.

Không chỉ những chủ xe ô tô mà nhiều người dân đi xe máy cũng phải tìm đến dịch vụ “cõng” xe qua điểm ngập lụt. Một số khu vực ngập sâu xuất hiện nhóm người mở dịch vụ dùng xe bò kéo xe máy với giá 50.000 đồng/lượt xe số và 100.000 đồng/lượt xe ga. Tại các cửa hàng sửa xe, khách xếp hàng dài chờ đến lượt.

Theo kinh nghiệm của các chủ gara, nếu xe bị ngập sâu hoặc chết máy giữa đường ngập, tài xế cần bình tĩnh xử lý. Nguyên tắc tiên quyết là tuyệt đối không khởi động lại động cơ. Vì khi động cơ đã hút nước, việc khởi động sẽ gây thủy kích ô tô, cong tay biên, vỡ piston, dẫn tới hỏng nặng phải đại tu toàn bộ máy.

Thay vào đó, hãy rút chìa khóa, tắt nguồn điện để hạn chế chập mạch, bảo vệ hệ thống điện tử trên xe. Sau đó, nhờ sự trợ giúp để đưa xe ra khỏi vùng ngập nước, tránh ngâm xe lâu. Nếu đã ở vị trí an toàn, tài xế có thể tháo cực âm của ắc quy để bảo vệ hệ thống điện.

Khi xe đã thoát khỏi vùng ngập, tài xế không nên tự ý xử lý xe chết máy do ngập nước mà gọi cứu hộ và đưa đến gara chuyên nghiệp để kiểm tra toàn diện.