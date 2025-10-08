Tiểu thương chợ sinh viên nức tiếng khu Cầu Giấy tất tả chạy lụt

Đêm 6/10 rạng sáng 7/10, ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, có nơi ngập sâu tới hàng chục cm. Giao thông sáng sớm hỗn loạn, người dân khó khăn di chuyển, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Tại chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy), nước ngập hơn một mét khiến toàn khu phải tạm đóng cửa, tiểu thương tất tả di chuyển hàng hóa lên cao để tránh hư hỏng.

Trong ảnh, hàng chục ki-ốt tại chợ Nhà Xanh chìm trong biển nước. Nhiều tiểu thương nhận được tin vội vàng từ nhà chạy ra, hô hoán nhau cùng dọn hàng tránh thiệt hại.

Nhóm tiểu thương dùng bạt làm 'thuyền' vận chuyển hàng hóa trong nước ngập.

Anh Bùi Văn Bình (29 tuổi) ở lại trông coi hàng hóa. Anh cho biết đã quen với tình trạng ngập lụt tại chợ, nên khi nước dâng đã chủ động chuyển đồ đạc lên chỗ khô ráo, nhờ đó thiệt hại không đáng kể.

Quần áo bị ngấm nước được nhân viên nhanh chóng chuyển ra ngoài, sau đó đem phơi và sấy khô.

Anh Giàng Mí Phú (28 tuổi) liên tục di chuyển quần áo ướt ra khỏi khu vực ngập, ước tính tổng thiệt hại lên tới khoảng 50 triệu đồng.

Nhiều thùng hàng của tiểu thương bị nước cuốn, trôi lềnh bềnh trên mặt chợ ngập.

Nước cao quá bụng người trên phố Phan Văn Trường.

Xe máy bị ngập sâu trong nước tại một con ngõ thuộc khu chợ Nhà Xanh.

Hầm của một tòa nhà trên đường Trần Quốc Vượng bị ngập nước sát trần.

Đến 15h ngày 7/10, 37 điểm ngập ở Hà Nội đã rút nước và lưu thông bình thường; 106 điểm vẫn ngập, trong đó 23 điểm bị chia cắt, 83 điểm xe cộ còn di chuyển được.