Khúc gỗ quý hiếm được trả giá hơn 600 triệu đồng gia chủ chưa bán

Ngày 5/1, ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, gia đình chị Hoàng Hương Lan (trú thôn 10) đang sở hữu khối gỗ trầm tự nhiên, cân nặng hơn 15kg, trên 50 năm tuổi, được đánh giá cực kỳ hiếm.

Cận cảnh khúc trầm tốc bông có giá hơn 600 triệu đồng ở Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo địa phương, thời gian qua có người đến nhà chị Lan chiêm ngưỡng và ngỏ ý mua lại khối trầm trên với giá hơn 600 triệu đồng nhưng gia đình chưa bán.

Trầm tốc bông thuộc dòng trầm hương cao cấp, hình thành tự nhiên 100%. Loại trầm này có sắc vàng nhạt, hệ vân dầu đậm nổi lên mềm mại như những đóa hoa trên thớ gỗ, tỏa mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát.

Chị Lan cho biết, gia đình chị có truyền thống làm nghề trầm hương hơn 20 năm, nối nghiệp từ cha chồng để lại.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2025, gia đình chị đã mua lại một cây dó bầu của thương lái ở xã Phúc Trạch. Lúc đó, cây này có chiều dài khoảng 13m, đường kính 30-35cm, bên trong có dấu hiệu của trầm tốc bông.

Theo chị Lan, từ vân, phôi cho đến sự phân bố trầm trong thân cây trầm này đều rất lạ và gần như không có khuyết điểm.

Quá trình chế tác trầm tốc bông đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối.

Sau khi đưa về nhà, gia đình chị thuê các thợ trầm chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm xử lý, chế tác thủ công trong nhiều tháng, để hoàn thiện thành khối trầm tốc bông nặng hơn 15kg (gồm 2 khối). Trong đó, một khối trầm lớn dài khoảng 1,8m và khối trầm còn lại dài khoảng 80cm.

Theo chị Lan, đã có một số thương lái, cả từ nước ngoài đến nhà tham quan và muốn mua lại khối trầm tốc bông này với giá hơn 600 triệu đồng, nhưng gia đình mong một mức giá cao hơn.

Ông Phan Quốc Thanh cho biết, cây dó trầm hiện là một trong những lĩnh vực sản xuất chủ lực của địa phương. Toàn xã có hơn 400 héc-ta trồng dó trầm, mỗi năm mang về doanh thu ước đạt từ 100 đến 130 tỷ đồng.

"Đây là dòng trầm đặc biệt quý hiếm, khúc trầm này từng được trả giá 600 triệu đồng nhưng gia đình chưa đồng ý chuyển nhượng, bởi giá trị thực tế được giới am hiểu đánh giá có thể vượt mốc 1 tỷ đồng. Chính quyền địa phương kỳ vọng khối trầm sẽ được định giá tương xứng với giá trị thực, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước khẳng định thương hiệu trầm hương Phúc Trạch", Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho hay.