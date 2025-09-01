Hẹn hò sang chảnh với bạn trai trên mạng, cô gái nhận "trái đắng" với hoá đơn nhà hàng 284 triệu

Nghi phạm bị bắt, lộ tiền án lừa đảo

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nghi phạm vào ngày hôm sau. Người đàn ông, được xác định là Huang, thực tế chỉ 23 tuổi, không phải 27 như tự xưng. Huang từng có tiền án từ năm 19 tuổi, khi dùng danh tính giả để dụ dỗ phụ nữ quen qua mạng vào khách sạn và ép quan hệ tình dục. Sau khi bị kết án 2 năm 9 tháng tù vì ba tội danh, Huang mãn hạn tù và tiếp tục sử dụng thủ đoạn lừa đảo tương tự với cô Chen.

Hoá đơn ăn uống đắt đỏ. Ảnh: Worldjournal

Khi bữa ăn kết thúc, Huang lấy cớ đi vệ sinh và không quay lại. Sau thời gian dài chờ đợi và không thể liên lạc, cô Chen nhận ra mình bị lừa. Không còn cách nào khác, cô phải nhờ bạn mang tiền đến để thanh toán hóa đơn trước khi báo cảnh sát ngay trong tối hôm đó.

Nhà hàng sang chảnh ở khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong. Ảnh: Wenweipo

Luật sư Lu Weixiong nhận định vụ việc được cảnh sát phân loại là “dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản” thay vì “ăn quỵt”, bởi khách sạn không chịu thiệt hại trực tiếp do cô Chen đã thanh toán hóa đơn. Tuy nhiên, ông cho rằng hành vi của Huang có thể cấu thành tội lừa đảo nếu anh ta chủ động mời và khuyến khích cô Chen gọi các món đắt tiền. Ngược lại, nếu chỉ có kỳ vọng một chiều từ phía cô Chen rằng Huang sẽ trả tiền, việc kết tội sẽ gặp khó khăn.

Vụ việc đang gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh vấn đề “tình phí” và những bữa ăn xa xỉ. Câu chuyện là lời cảnh báo về những rủi ro khi hẹn hò qua mạng, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm tài chính trong các buổi hẹn hò sang trọng.