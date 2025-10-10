Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ

Thịt nhập khẩu giá rẻ ồ ạt về chợ

Báo cáo mới nhất của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) cho thấy, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 9 tháng năm 2025 ước đạt 6,44 triệu tấn, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 6,49 triệu tấn.

Sản lượng trứng gia cầm đạt 15,7 tỷ quả, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng sữa bò tươi đạt 997.300 tấn, tăng 5,8%.

Báo cáo cũng chỉ rõ, các doanh nghiệp nước ta đã chi 3,3 tỷ USD để nhập khẩu các mặt hàng chăn nuôi trong 9 tháng vừa qua, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, riêng nhóm hàng thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được có kim ngạch nhập khẩu tăng 28,9%.

Theo báo cáo của AgroMonitor, tính đến ngày 16/9, tổng lượng thịt và phụ phẩm thịt lợn nhập khẩu là 217.100 tấn, tăng 32%; thịt và phụ phẩm thịt từ trâu, bò là 146.400 tấn, giảm 9%; thịt gia cầm 214.600 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Hơn 1 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy, nông hộ chăn nuôi thiệt hại nặng. Ảnh: Báo NN&MT

Tính từ đầu năm, giá bình quân đạt 2.688 USD/tấn (khoảng 68.000 đồng một kg). So với giá lợn hơi nội địa dao động từ 54.000-58.000 đồng/kg, thịt lợn ngoài chợ từ 130.000-180.000 đồng/kg thì giá thịt lợn nhập khẩu tương đối rẻ.

Việt Nam đã nhập gần 283.000 con trâu, bò sống, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ lượng nhập đều là trâu, bò thịt phục vụ giết mổ thương phẩm, trong đó trâu, bò Thái Lan chiếm 73%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn chi ra lượng tiền lớn để nhập lợn giống, gà giống bố mẹ.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát là một trong những nguyên nhân khiến nhập khẩu thịt tăng mạnh thời gian qua. Chưa kể, tại thị trường Việt Nam, thịt nhập khẩu luôn rẻ hơn hàng nội địa, được nhiều bếp ăn tập thể lựa chọn nhằm giảm chi phí đầu vào.

Nông dân lao đao, doanh nghiệp lãi khủng

9 tháng năm nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 34 tỉnh, thành phố ở nước ta, buộc phải tiêu hủy lên tới gần 1,02 triệu con lợn.

“Dịch bệnh gia tăng và tập trung trong tháng 7-8, chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học”, Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh.

Thực tế, dịch tả lợn châu Phi không chỉ khiến các hộ chăn nuôi thiệt hại nặng do phải tiêu huỷ toàn bộ lợn nhiễm bệnh, mà các hộ chăn nuôi cũng "còng lưng" gánh lỗ vì giá lợn hơi giảm mạnh trong bối cảnh chi phí sản xuất vẫn neo cao.

Trái ngược với cảnh lao đao của các nông hộ chăn nuôi, thị trường chăn nuôi Việt Nam với quy mô ước tính 35 tỷ USD đang chứng kiến sự bùng nổ lợi nhuận từ các doanh nghiệp nội địa.

Với mức giá lợn hiện tại, doanh nghiệp chăn nuôi đang lãi lớn. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng mới đây, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam công bố khoản lợi nhuận sau thuế ước đạt 342 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, Dabaco dự kiến lợi nhuận đạt 1.357 tỷ đồng, gấp trên 2,5 lần cùng kỳ và vượt 35% kế hoạch của cả năm.

Đặc biệt, với giá thành sản xuất của Dabaco chỉ khoảng 46.000-47.000 đồng/kg, "ông lớn" chăn nuôi này nhận định mức giá lợn hiện tại - khoảng 55.000-56.000 đồng/kg là khá tốt cho doanh nghiệp. Hơn nữa, việc nguồn cung thiếu hụt, giá lợn sẽ trở lại đà tăng trong quý IV/2025.

Tương tự, trong nửa đầu năm nay, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận này đưa Nông nghiệp Hoà Phát lên vị trí thứ hai trong ngành chăn nuôi và chỉ kém Dabaco 48 tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng thông báo lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng mạnh 122% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức lợi nhuận bán niên cao nhất mà doanh nghiệp ghi nhận.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch tả lợn châu Phi, nhưng các doanh nghiệp nội vẫn rót hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Điển hình, giữa tháng 8 vừa qua, BAF đã tổ chức lễ động thổ Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân ở Quảng Trị. Dự án trang trại chăn nuôi này được đầu tư với tổng số vốn 2.000 tỷ đồng, quy mô nuôi 15.000 heo nái và 450.000 heo thịt. Đây cũng là dự án khởi công có quy mô lớn nhất của BAF tính đến nay.

BAF hướng đến mục tiêu đạt quy mô 450.000 lợn nái và 10 triệu lợn thịt cung ứng cho thị trường.

Trong quý III, Dabaco cũng khởi công triển khai hàng loạt dự án lớn, như: Nhà máy thức ăn chăn nuôi Hà Tĩnh, Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao Dabaco Quảng Ninh, Khu chăn nuôi Dabaco Ngọc Lặc (Thanh Hoá).

Cùng với đó, “ông lớn” chăn nuôi này còn xúc tiến hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Dabaco Quảng Trị, Dabaco Lào Cai, Lam Sơn Như Xuân... để khởi công ngay trong quý IV/2025 và đầu năm sau.