Nhân viên nhà hàng múc dầu từ thùng rác và lý giải bất ngờ từ phía nhà hàng

Vừa qua, một cư dân mạng tại thành phố Trùng Khánh (tây nam Trung Quốc) đăng tải đoạn video cho thấy một phụ nữ khoảng 60 tuổi, mặc đồng phục quán lẩu, đang múc dầu từ thùng rác ven đường bằng môi và xô nhựa.

Khi được hỏi ai yêu cầu làm việc này, bà trả lời lấp lửng: “Tôi mới làm ở đây”. Sự mập mờ này ngay lập tức khiến nhiều người nghi ngờ quán lẩu tái sử dụng dầu thải để chế biến món ăn. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu quán có ý định tái sử dụng, dầu đã không bị đổ bỏ. Tuy nhiên, cũng có người khẳng định nếu không chứng minh được dầu được bán cho đơn vị tái chế, thì khả năng tái sử dụng là có thật và cơ sở này cần bị xử lý.

Nhân viên múc dầu từ thùng rác

Nhà hàng và cơ quan chức năng nói gì?

Quản lý quán lẩu, ông Tiêu, xác nhận người phụ nữ trong video là nhân viên mới, chỉ làm việc được vài ngày. Ông khẳng định: “Dầu bà ấy múc không phải để dùng trong quán, mà để bán cho công ty môi trường chuyên thu mua dầu thải.”

Ngay sau đó, nữ nhân viên họ Trương cũng viết tay bản tường trình, cho biết hành động này là cá nhân, không liên quan đến nhà hàng. Bà thu gom dầu thải để bán lại, với số tiền công chỉ khoảng 40 nhân dân tệ (khoảng 6 USD), được xác nhận qua giao dịch WeChat.

Hình ảnh múc dầu từ video được phát tán

Cơ quan Giám sát thị trường phường Cửu Long cho biết nhà hàng đã ký hợp đồng bán dầu thải cho công ty tái chế hợp pháp. Họ cũng nhấn mạnh chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào cho thấy quán tái sử dụng dầu thải để nấu ăn.

Việc sử dụng cái gọi là dầu thải ở trên không phải là hiếm ở các nhà hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Vụ việc gây lo ngại về an toàn thực phẩm

Vụ việc gợi nhớ nhiều bê bối an toàn thực phẩm tại Trung Quốc những năm gần đây. Năm 2024, báo chí nước này từng đưa tin xe bồn chở hóa chất, nhiên liệu bị sử dụng lại để vận chuyển dầu ăn, siro mà không được vệ sinh đúng quy chuẩn.

Một năm trước đó, mạng xã hội cũng từng phẫn nộ khi video lan truyền cho thấy cơm tại một căng tin đại học có lẫn đầu chuột chết. Các sự cố này đã làm dấy lên nỗi lo dai dẳng về sự an toàn của thực phẩm trong nước.

Bởi vậy, dù cơ quan chức năng khẳng định chưa có bằng chứng về việc tái sử dụng dầu thải, vụ việc ở Trùng Khánh vẫn làm công chúng bất an, phản ánh sự mất niềm tin kéo dài với ngành dịch vụ ăn uống.